Lorenzo: "La segunda posición me sabía a poco, quería ganar"

El mallorquín Jorge Lorenzo , que sufrió una caída y acabó la carrera fuera de los puntos, dijo que fue "una pena" porque su equipo podría haber hecho "otro doblete". "La segunda posición me habría sabido a poco, así que quería intentar ganar, pero ya con la elección de los neumáticos obligada ha sido un poco la clave para no poder marcar las diferencias que creo tenía con los neumáticos blandos", explicó Lorenzo. "He mantenido la calma y estaba conservando el neumático trasero, cuando me ha pasado Dovizioso más o menos hemos mantenido el ritmo, pero se nos ha ido un poco y he cometido un error, Marc me ha pasado y ahí nos hemos empezado a estorbar", continuó Lorenzo. "La verdad es que Marc iba forzado, por eso se ha centrado en defender esa posición en las frenadas y ahí hemos empezado una guerra que me ha hecho perder la oportunidad", finalizó el mallorquín.