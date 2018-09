Enric Mas se acerca al podio de la Vuelta

El mallorquín, del equipo Quick Step, está dispuesto, y en disposición, de luchar por un puesto en el podio final de, aunque él mantiene que su objetivo es finalizar en el 'top ten' de la general. Su sexto puesto y protagonismo ayer en la legendaria subida a los Lagos de Covadonga le han colocado sexto en la general, tras escalar cinco puestos los dos últimos días.

Toda una heroicidad para el artanenc, de 23 años y que apenas disfruta de apoyos por parte de sus compañeros de equipo. Un grupo diseñado para favorecer los esprints de Elia Viviani antes que para respaldar a Enric Mas.

Y eso que el señalado como sucesor de Alberto Contador está enorme. Como lo evidenció en la subida final a los Lagos. En la que no solo se limitó a seguir la rueda de los favoritos de la general. También atacó y luchó cuerpo a cuerpo con todos ellos. Con lo que se ha convertido en el segundo mejor español de la Vuelta, por detrás del siempre inmenso y grande Alejandro Valverde.

Eso sí, el francés Thibaut Pinot, del equipo Groupama, fue quien ganó en los Lagos de Covadonga. Lo logró con una contundente victoria en solitario en la decimoquinta etapa que cerró el tríptico de montaña asturleonés, de donde sale airoso el líder británico Simon Yates, del Mitchelton.

Pinot, de 28 años, se aprovechó del marcaje entre los favoritos en el ascenso a los Lagos y rentabilizó un ataque a 6,5 kilómetros de la cima que le permitió estrenar su palmarés en la Vuelta. Aprovechó que "no era un corredor peligroso para la general" para triunfar en los Picos de Europa, con un adelanto de 28 segundos sobre el colombiano Miguel Ángel López, del equipo Astana, y de 30 respecto al líder Simon Yates, quien se mostró muy fuerte.

Por su parte, Enric Mas se congratuló de haber estado por tercer día consecutivo entre los mejores de la general en la llegada a Lagos de Covadonga, aunque lamentó no haber podido pelear por una victoria de etapa que vio escapar cuando atacó Thibaut Pinot.

Sin presión y contento



"Cuando arrancó Pinot y vi que los otros no iban a por él, ahí me dije: se ha ido la etapa", comentó el mallorquín, quien dijo que casi no se cree el hecho de estar entre los mejores de la Vuelta. "Hace unos años les veía en la tele y ahora estaba con ellos", destacó el ciclista natural de Artá.

"Estoy corriendo sin presión y muy contento con mi rendimiento, aunque mi objetivo es terminar en el 'top 10' de la general", se reafirmó Enric Mas.