Nadal se cae de la Davis

no jugará las semifinales de la Copa Davis que el equipo español disputará en Lille ante Francia. Lade su duelo ante el argentino, en las semifinales del US Open, puede dejar al mallorquín alrededor de un mes en el dique seco y hasta hacerle perder la condición de número uno. "Es la de siempre", explicó el manacor í en Nueva York sobre esa molestia., sentenció.

Además de no poder defender el título en el último Grand Slam del año, Rafel Nadal se queda fuera de la Copa Davis. El capitán, Sergi Bruguera, y el resto de jugadores españoles viajan hoy domingo hasta Lille, en donde disputarán las semifinales del torneo a partir del próximo viernes.

Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López y Marcel Granollers ya tienen los billetes y solo falta por decidir quién será el 'quinto mosquetero' de la Armada. Para tapar la ausencia del actual número uno del mundo aparece en el listado del seleccionador otro mallorquín: Jaume Munar, quien ya ha debutado en la Copa Davis –lo hizo contra Serbia– y esta sería su tercera presencia con España.

El de Santanyí ha firmado hasta la fecha una gran temporada, que le ha permitido ascender hasta el puesto 85 de la ATP, y es el principal candidato a ocupar el sitio de Rafel Nadal.

El manacorí estaba abatido el viernes, consciente de la importancia de su lesión. "Gravedad no creo que sea mucha. Ni me he roto un ligamento ni ha sido nada de menisco. Sé muy bien lo que hay y lo que hay es el tendón", apuntó el número uno, que añadió sobre su participación en la Copa Davis: "Me acabo de retirar de uno de los torneos más importantes de mi año. Lo demás, ahora mismo, no te digo que sea secundario, pero no es algo que pueda pararme a pensar".

"Tuve algunos problemas durante el torneo, aunque luego fui mejorando. Pero cuando algo está mal y le sigues apretando y apretando... No me sentía cómodo, no podía correr, no podía apoyar para sacar", aseveró.

En la pista dura estadounidense, además, el mallorquín ha vivido también uno de sus torneos más duros en el aspecto físico, ya que ha estado en pista más de 16 horas en cinco partidos y los dos sets contra Del Potro. Este hecho ha agravado esas molestias que arrastraba. "Odio retirarme, pero seguir un set más jugando así hubiera sido demasiado para mí", dijo Nadal, qué explicó: "Me hice daño en el 2-2 del primer set. En un punto largo noté un pinchazo. Después aguanté porque este tipo de cosas a veces vienen y se van, pero esta vez no he podido seguir".

"Habrá que analizarlo, pero sabemos lo que hay que hacer en este tipo de casos porque desgraciadamente tenemos experiencia", añadió el manacorí, consciente del problema: "Es lo que hay. Es una parte, desgraciadamente, importante de mi carrera".

"Sinceramente, es muy desagradable retirarme, pero también imagina mi sensación de estar otro set más dentro la pista de la manera que estaba jugando", explicó Rafel Nadal. "Con lo cual, creo que las dos [opciones] son duras, pero a nivel mental y a nivel físico supongo que la más lógica era esta [retirarse]", añadió el manacorí, quien recordó con cierta amargura los problemas de esta temporada: "En todo el año he perdido cuatro partidos y dos de ellos han sido retiradas".

La anterior fue en el Open de Australia, el primer Grand Slam del año, frente al croata Marin Cilic en los cuartos de final.

Novena retirada



En Nueva York, Rafel Nadal vivió por novena vez en sus 17 años como jugador profesional un abandono por lesión.

El manacorí ha abandonado cuatro veces en un Grand Slam, tres por lesión durante un partido –dos en el Australian Open (2010, 2018) y el viernes en el US Open– y otra en Roland Garros (2016), cuando no se presentó a su partido de tercera ronda por una lesión en la muñeca. Las otras tres veces que no se ha presentado fueron en el Masters 1000 de París (2017), en el Masters 1000 de Miami (2012) y en el torneo ATP de Estoril (2004).