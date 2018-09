La madurez del Baleares ante la ilusión del Ejea

El Estadio Municipal de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, acoge este mediodía (12 horas/IB3 Tv) la tercera jornada del Grupo III de la división de bronce del fútbol español.

El Atlético Baleares quiere dar continuidad a su buen inicio de temporada ante un recién ascendido, que llega al encuentro ante los de Manix Mandiola reforzado tras proclamarse campeón autonómico de la Copa Federación ante el Deportivo Aragón y sumar, el fin de semana pasado, sus primeros tres puntos en la categoría.

"Si hacemos lo nuestro tenemos muchos boletos para obtener el premio", reconoció el técnico vasco durante la previa del encuentro que su equipo disputa este domingo en tierras mañas, un premio que debe traducirse en la segunda victoria de la temporada tras su buen partido ante el Alcoyano.

El Atlético Baleares llega con todo al pequeño municipio situado en la comarca de las Cinco Villas. Solo el delantero canario Adri Hernández, descartado por lesión, y Nacho Heras, por decisión técnica, no han viajado con el resto de compañeros. La gran novedad en la convocatoria blanquiazul la marca la presencia de Samuel Shashoua. El club recibió esta semana el transfer del extremo, que llegó cedido a la isla desde el Tottenham. Pese a que el futbolista británico no jugará de inició, según indicó Mandiola en rueda de prensa, no se descarta que pueda vestirse de corto durante el transcurso del encuentro.

Tras las buenas sensaciones obtenidas en el último partido disputado en Son Malferit, es muy probable que Manix Mandiola recurra a su once habitual para el encuentro de este mediodía, con Klaus bajo palos, Rubén, Álvaro Vega, Vallori y Expósito en la línea defensiva. Rovirola, Villapalos y Fullana en el centro del campo y Canario, Kike López y Marcos en la línea ofensiva.

Por su parte, el Ejea, conjunto más goleador de la Tercera División la pasada campaña, aspira a dar la sorpresa ante los blanquiazules y sumar su segunda victoria en la categoría. Los de Guillermo Fernández contarán con el añadido de jugar ante su afición.