Madison Keys acaba con el sueño americano de Carla Suárez

La estadounidense Madison Keys, decimocuarta favorita, se impuso en solo dos mangas (6-4 y 6-3) a Carla Suárez Navarro, trigésima favorita, y logró por segundo año consecutivo el pase a las semifinales del Abierto de tenis de Estados Unidos. Keys, de 23 años, que la pasada temporada alcanzó sus primeras semifinales y luego la final, que perdió ante su compatriota Sloane Stephens, tercera favorita, logró su cuarto triunfo en los cuatro duelos que ha mantenido frente a Suárez Navarro. El último enfrentamiento entre ambas había sido en los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro.

La rival de Keys en las semifinales será la japonesa Naomi Osaka, de 20 años y vigésima cabeza de serie, que arrolló por 6-1 y 6-1 a la ucraniana Lesia Tsurenko. El partido de Keys frente a Suárez Navarro, que se disputó en la pista central Arthur Ashe, duró una hora y 22 minutos, con 10 golpes ganadores y 18 errores no forzados para la estadounidense, frente a los 22 y 32 de la española, que siguió sin alcanzar las semifinales del último torneo de Grand Slam, que ha disputado once veces.

Keys elevó el nivel de ganadores por encima del de los errores no forzados y sin ofrecer ningún resquicio con su poderoso saque. Suárez no lo logró y sólo mantuvo el pulso hasta el sexto juego, momento en el que cedió por segunda vez su servicio, desventaja que ya no pudo recuperar pese a que tuvo una opción de rotura en el último saque del partido.