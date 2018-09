Músculo para el ConectaBalear Manacor

La pretemporada del ConectaBalear Manacor ha empezado con la vista puesta en su histórico debut en Superliga. Los pupilos de Jaume Febrer arrancaron el lunes los entrenamientos en Na Capellera y ayer se presentaron dos efectivos más para la causa. El carismático opuesto venezolano Anderson Chourio renueva después del ascenso logrado en abril y se suma al proyecto Jefferson Rivera. El central ecuatoriano llega procedente de L'Illa Grau castellonense y acumula experiencia en la máxima categoría. "Sumar estos dos jugadores es un paso adelante para afrontar una temporada ilusionante", reconoció Andreu Mesquida. El presidente del CV Manacor afirmó que la continuidad de Chourio "seguirá aportando el carácter que demostró en Superliga2", agregando que era "imprescindible" seguir contando con él porque "ya fue MVP durante muchas jornadas".

Jefferson Rivera reconoció que buscaba "el estímulo y la inercia ganadora de un club que acaba de ascender y que, además, ya he podido comprobar que son una familia". El jugador de 28 años no escondió que espera "aportar un plus a esta plantilla cuando lleguen los momentos importantes" debido a que ya sabe lo que es competir por una permanencia que logró con el conjunto de La Plana. Rivera advirtió que "hacernos fuertes en casa será muy importante para alcanzar un objetivo que confío en poder alcanzar sin renunciar a nada".

Anderson Chourio, opuesto de 32 años, se mostró "emocionado" por el hecho de continuar el viaje de ensueño que les ha llevado a la Superliga. El jugador venezolano confesó sentirse "realizado tras tantos años de sacrificio y trabajo detrás del voleibol", además de reconocer que "la cohesión de este grupo nos hará más fuertes para asumir este reto". Apeló por último al apoyo de la afición.