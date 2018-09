David Bustos confía en "recuperar las sensaciones"

David Bustos ha tenido una temporada un poco atípica por una lesión en un momento clave y el nacimiento de su primera hija. El campeón mallorquín, que vive en Santander y entrena en algunas ocasiones en Madrid, donde reside su entrenador, ha pasado una semana con su familia en su Son Sardina natal, y participó el pasado domingo en la Santander Triatlón Series.

Bustos tiene muy claros los motivos por lo que la temporada pasada no estuvo al nivel al que tiene acostumbrados a los que le siguen. "Si tengo que ser sincero, en un momento clave de la temporada tuve una lesión en los gemelos que me cortó bastante las sesiones de entrenamiento. Esta circunstancia retrasó mucho mi preparación. Y cuando empezaba a recuperarme de la lesión y a entrenar con alguna normalidad, con el nacimiento de mi hija todo se fue al traste", confiesa el mediofondista de 28 años, plata en el Europeo de Helsinki en 2016 y diploma olímpico en Río con una séptima plaza en 1.500.

Pese a los contratiempos que ha tenido que afrontar, Bustos se muestra confiado de cara a esta temporada, y esperanzado en que los resultados acabarán llegando. "Habrá que espabilarse si quiero volver a mi mejor nivel. Empiezo ahora los entrenamientos para la temporada que entra y espero reencontrarme a mí mismo y recuperar lo perdido", afirma, esperanzado.

El atleta mallorquín ya hace varios años que no mejora su mejor marca en 1.500 metros. "Unas cuantas veces he estado a punto o al menos mis piernas tenían esas sensaciones. Pero por una cosa u otra no lo he podido conseguir. Prometo hacerlo o al menos lo intentaré con todas mis fuerzas porque quiero volver a estar luchando con los mejores, como he hecho siempre", concluye.