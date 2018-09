Shashoua ya viste de blanquiazul

El día después de la primera victoria del Atlético Baleares , conseguida ante el Alcoyano con un gol del capitán Fullana , estuvo marcado por la presentación del nuevo jugador balearico, Samuel Shashoua, en las oficinas del nuevo patrocinador del club, Atlantic Travel, la agencia oficial del club, que se encargará de organizar y coordinar los viajes de los aficionados toda la temporada.

El nuevo jugador del Atlético Baleares expresó su "emoción por estar aquí", e indicó que siempre quiso "jugar en España, por eso estoy aquí". "Mi agente me comunicó del interés del Atlético Baleares, Patrick (Messow) me llamó y me gustó mucho la opción de venir", dijo el nuevo jugador de la entidad balearica.

Shashoua se define como "un jugador rápido, me gusta marcar goles y asistir y tengo buen uno contra uno. Estoy aquí para hacerlo lo mejor que pueda. Me dijeron que el entrenador pidió jugadores de banda", comentó, antes de explicar sus primeras sensaciones tras el entrenamiento. "Ha sidoduro, aquí hace más calor que en Inglaterra", bromeó, para acabar citando a los dos futbolistas que más admira. "Mis ídolos son Iniesta y Coutinho".

Por su parte, el director deportivo del Atlético Baleares Patrick Messow, todo el tiempo al lado del jugador, mostró su convencimiento de que Shashoua "nos va a portar mucho, es un jugador que firmó con el Tottenham con 10 años y lleva nueve en un club tan importante. Siempre quisimos firmar un jugador inglés y agradezco al Tottenham esta colaboración", comentó. Messow valoró que el último fichaje del club es un "extremo que juega en las dos bandas y que va a aprender algo nuevo en una liga nueva y que conoce el español, eso le ayudará en su adaptación". El director deportivo no descartó que se produzca alguna nueva incorporación, pese a que ha finalizado el mercado de fichajes. "Empieza un mercado nuevo para nosotros, los jugadores libres. Tenemos una ficha libre y valoraremos todas las opciones y estaremos atentos. Si llega algo ahora será un jugador de banda, si es más adelante veremos en función de lo que necesite el equipo", afirmó.

Por último Messow se refirió al fallido fichaje del exmallorquinista Bonilla: "No le hicimos una oferta formal, solo fue una toma de contacto", señaló del lateral, que se ha quedado sin equipo.

La plantilla entrenó en Son Malferit en la primera sesión de la semana. El equipo disfrutará hoy del día libre y retomará el trabajo mañana a partir de las 10:30 de la mañana.