Manix Mandiola: "A base de sufrir hemos ido mermando su moral, ha salido bien"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, se mostró encantado con la victoria y el juego de su equipo, que aunque no brillante sí fue efectivo: "A base de sufrir hemos ido mermando su moral, porque no nos creaban peligro real. Ha salido bien". "El punto de Castellón era bueno en sí y los tres de hoy –ayer ante el Alcoyano–, también. Saben mejor por el sufrimiento".

"Hemos estado los primeros 20 minutos a merced de ellos. Poco a poco se ha ido igualando y poniendo la balanza a favor, y creando ocasiones de gol. Tenemos armas para con Fullana, Canario y Kike hacer contras peligrosas", explicó el entrenador vasco, que agregó en su resumen del encuentro: "Ha sido un clásico partido de Segunda B pero de nivel alto, no todos son así. Hemos hecho un partido serio y bueno, a nuestro nivel. La única ocasión de peligro que han tenido ha sido en el córner de Expósito". "El resultado es justo", sentenció.

Mandiola reconoció que la victoria eleva el aspecto anímico del Atlético Baleares, por el rival que había enfrente. "El Alcoyano le metió tres goles al Barça B el otro día. Es importante no perder, sumar 4 puntos y estar más cerca de los de arriba, ganar como hemos hecho –por ayer– con un partido bueno nos da moral", señaló, y añadió en tono jocoso: "Pero es que el Barça B nos manda los rivales con mucha moral".

En cuanto al debut del juvenil Ortiz, indicó: "Pedro no juega más porque los tres del mediocampo están bien, porque su nivel en pretemporada ha sido alto, tengo confianza en él". "Yelko calentaba porque es creativo y por si nos empataban, pero he apostado por Biel Guasp– como pulmón para aguantar el resultado", señaló sobre su último cambio. "He repetido el once porque está bien todo el mundo, pero tenemos recambios", concluyó.