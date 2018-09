Valverde relativiza el liderato: "Esto está empezando"

El técnico barcelonistaha relativizado el hecho de que su equipo haya conseguido el liderato por mejor diferencia de goles tras el 8-2 endosado al Huesca y ha recordado que "esto está empezando".

"Es una importancia relativa ser líder por diferencia de goles. Es cierto que hay equipos como el Atlético de Madrid y el Valencia que se han quedado un poco atrás y puestos a elegir prefiero estar delante que atrás", ha dicho.

Valverde ha destacado la gran producción ofensiva de su equipo "producto del juego y de las ocasiones" generadas. "El Huesca es un equipo peligroso si te engancha a la contra, con jugadores profundos como Gallar o Hernández", ha comentado.

"El partido se nos ha puesto cuesta arriba, hemos recibido el primero en la primera jugada y encajado el 3-2 de manera inesperada. En el segundo tiempo hemos sido más certeros y de ahí el resultado", ha añadido.

Valverde no cree que los goles encajados hayan sido "un toque de atención" porque el Huesca materializó las dos ocasiones que tuvo, "uno muy en frío y eso escuece, porque al final piensas que no has salido bien al partido".

El técnico del Barça ha admitido que el VAR lo lleva "con incertidumbre" y que en muchas ocasiones pregunta lo que ocurre al cuarto árbitro. "Ya nos acostumbraremos a celebrar el gol con retardo. Tengo la sensación que (con el VAR) todo es más justo y tenía reparos sobre si se iba a perder más tiempo, pero no es así", ha comentado.

Finalmente, a Valverde le han preguntado si había hablado con Gerard Piqué, después de que el central fuera denunciado por la Guardia Urbana por conducir sin puntos. "Sí, he hablado con él. No creo que le tenga que afectar este tipo de situaciones. Es un jugador que, muchas veces sin querer, está en boca de todos", ha comentado.