Vicente Mir: "No firmo el empate ni vamos a especular"

efe alcoy

01.09.2018 | 00:39

"Ahora mismo no firmo el empate ni viajamos pensando en especular con el marcador. No es mi estilo y se verá a un Alcoyano que querrá el balón y que saldrá a ganar aunque no será fácil", aseguró ayer Vicente Mir. "Si les damos el balón y les dejamos maniobrar lo vamos a pasar muy mal porque tiene futbolistas que pueden marcar las diferencias", manifestó el técnico, y avanzó cambios en su once "por la forma de jugar del equipo y el campo donde jugaremos".