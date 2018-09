Alta tensión entre Alonso y Magnussen en Monza

El piloto español(McLaren) se ha mostrado sarcástico este sábado en alusión al danés, después del pique entre ambos durante la jornada clasificatoria del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 , y de cuya escudería ha dicho que tiene "el tercer mejor coche de la parrilla y están fuera de la Q2"."Es lo que tiene.; yo entré en la Q2, que es una de las cosas que ya quería hacer y a mí no me cambia mucho, supongo que a ellos más. Divertido, muy divertido", dijo Alonso con tono sarcástico ante los micrófonos de Movistar Plus."Estábamos todos agrupados y, en todo ese tráfico, uno de los Haas decidió pasar y empezó la vuelta en medio de todos los coches que estábamos ya más o menos definidos. Empezamos la vuelta juntos, llegamos a la primera curva juntos y, describió el asturiano.Además, Alonso recordó que la carrera en Monza "a una parada" y que "por tanto los juegos depara sus planes. "Salir el 13 era impensable ayer, que estábamos 19 y 20. Hemos hecho una crono bastante buena y unas mejoras la noche anterior espectaculares por parte del equipo", admitió., en el fondo los dos coches; y sin embargo, salir en el 13 mañana creo que es una grandísima noticia", insistió finalmente el piloto asturiano, que ya no valoró más su polémica con Magnussen.