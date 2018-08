Jaume Antoni Munar: "Ganar el torneo del Espinar fue un gran cambio en mi carrera"

En un año inolvidable, Jaume Munar ha logrado ubicarse en la élite del tenis mundial gracias a sus tres títulos en el circuito Challenger, a sus primeras presencias en cuadros finales de Grand Slam y a victorias de gran prestigio que le han posicionado entre los 100 mejores del planeta. Ahora, el jugador de la Rafa Nadal Academy by Movistar se dispone a disputar su primer US Open, en el que tendrá hoy -no antes de las 19 horas- como primer rival a Guillermo García López.

P Hace un año tenía un ránking inferior al 200 y ahora está en el US Open, ¿qué ha cambiado en este año?

R Todo se reduce al trabajo que he hecho con mi equipo y a mentalizarme de que podía estar aquí. He trabajado duro dando el máximo y al final los resultados han acabado llegando y estoy muy orgulloso de haber llegado aquí. Pero el camino sigue. Haber llegado al 80 del mundo es un paso grande, pero tengo que seguir creciendo. Estoy disfrutando de Nueva York y poder jugar mi primer Grand Slam sin jugar la fase previa será un recuerdo que siempre tendré en la memoria.

P En Australia superó la fase previa y en Roland Garros venció a David Ferrer en primera ronda. ¿Qué supone este nuevo reto en el US Open?

R El partido de primera ronda contra Guillermo García López será un buen partido. Viviendo experiencias como esta es cuando realmente mejoras y estoy preparado para estar donde estoy. Vengo jugando un buen tenis y será un partido más. Es verdad que no estoy muy acostumbrado a jugar a cinco sets, pero cuantos más partidos de estos juegues, más iré creciendo como jugador, que es lo más importante para mí a día de hoy.

P ¿Cómo se espera ese duelo ante Guillermo García-López?

R Conozco muy bien a Guille García-López de hace años del circuito. Será un partido complicado, pero bonito, ya que juego contra otro español. En mi primer US Open cualquier partido aquí supone una motivación enorme y tendré que dar mi máximo. Pero estoy preparado para ello.

P Si tuviera que quedarse con un momento que le haya marcado este último año, ¿cuál sería?

R Personalmente fue muy importante para mí ganar el torneo del Espinar, porque acababa de hacer un cambio muy importante en mi vida personal, mudándome de Barcelona a Mallorca para formar parte de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Salieron cambios muy buenos y muy rápidos que no nos esperábamos, era un trofeo que no me esperaba para nada levantar, con lo cual para mi significó un gran cambio en mi carrera y un cambio a bien, para creerme que yo podía conseguir grandes cosas.

P ¿Cómo valora su primer año como jugador de la Rafa Nadal Academy by Movistar?

R Llegar a la Academia supuso un cambio radical. Volver a Mallorca ya fue un gran cambio, no solo profesionalmente, también a nivel personal. Estar cerca de mi familia era una de las cosas que más me motivaba e indirectamente me ha ayudado muchísimo a nivel profesional estar cerca de ellos. Aquí estoy muy a gusto, he congeniado muy bien con todo el mundo, tanto como los que trabajan siempre conmigo en pista como son Pedro y Tomeu, mi preparador físico Domingo, como todo el equipo. Estar tan a gusto en el área donde trabajo ayuda mucho a mejorar mucho.

P Y además los resultados han acompañado desde el comienzo.

R A nivel de resultados este año las cosas empezaron muy bien: gané el Challenger de El Espinar un título que no esperaba ganar. Desde ese torneo creo que he mejorado muchas cosas con el paso del tiempo, y estos últimos meses han sido muy especiales para mí porque he dado el salto en el ranking que estábamos esperando realmente desde hace tiempo.

P El trabajo ha sido la clave del éxito.

R Estábamos trabajando muy bien y había mejorado muchas cosas, pero los resultados no llegaban, pero esto ha sido la confirmación de un año de trabajo muy duro y bien hecho. Tengo un grupo de gente que ha estado involucrada conmigo: eso es algo fundamental y es parte de la clave del éxito.

P ¿En qué momento se dio cuenta de que había dado un salto como jugador?

R El momento clave fue en El Espinar porque fui campeón, y porque me di cuenta un poquito de que había dado un cambio y ese cambio era positivo. Ganar te da una confianza y profesionalmente te ayuda muchísimo.

P ¿Y después de El Espinar?

R Después la pretemporada fue muy importante para mí, trabajando cosas que teníamos muy claras que tenía que mejorar. Luego fui a Australia y conseguí pasar la previa. Me sentí bien, era consciente de que el trabajo que estábamos haciendo estaba saliendo.

P Y tras jugar su primer cuadro final de un Grand Slam, llegó la primera gran victoria en un torneo del circuito ATP.

R Sí, para mí fue muy importante mi victoria en el Godó. Fue un partido que gané en el club en el que he estado residiendo y que es como mi segunda casa. Ese partido me abrió un poquito los ojos y me di cuenta de que podía jugar con gente buena.

P Y entonces llegó la gran campanada del año con la victoria ante Ferrer en cinco sets.

R Así es, luego llegué a Roland Garros que es donde creo yo que llegó el gran cambio. Salí de un partido casi perdido (ante David Ferrer), pero me di cuenta que ya mi manera de jugar y mi manera de afrontar los momentos difíciles era muchísimo mejor. Estaba muchísimo más libre de esos nervios y esa tensión. En eso tiene parte de culpa mi equipo, que me ha ayudado muchísimo en este aspecto.

P Pero las buenas noticias siguieron llegando en forma de resultados.

R Sí, después de Roland Garros la rueda ha seguido bien, es verdad. He ganado dos Challengers en Prostejov y Caltasinetta y llegué a las semifinales en Kitzbühel. Pero lo más importante con lo que me quedo de este año es con el grupo, con la gente que ha estado conmigo y con el trabajo que hemos hecho en los últimos meses.

P ¿Qué objetivos se pone ahora a corto plazo?

R Entrar en el top 100 era uno de mis objetivos, pero ahora quiero ganar los puntos que me faltan para saber que cierro el año en ese top 100, un objetivo que está relativamente cerca, pero se tiene que confirmar. El otro objetivo que tenemos ahora es poder jugar el ATP Next Gen Finals en Milán, porque por lo que se ha dado en los últimos meses me he puesto muy cerca. De hecho, ahora estaría clasificado, por lo cual este es otro objetivo marcado para la temporada.

P ¿Qué significa para Jaume Munar formar parte de la Rafa Nadal Academy by Movistar?

R Tener la Academia en Manacor y ser un jugador que reside allí? ¡Son todo comodidades! En la academia son todo facilidades y no hay nada que te pueda faltar para dedicarte al tenis si es realmente lo que más te gusta. En mi caso no estudio, pero gente que estudia lo puede compaginar y eso para mí es súper importante cuando estas en edad joven y creciendo como persona. A nivel profesional la Academia es un lujo. Las instalaciones son brutales, la gente que hay es brutal y todo el mundo trabaja en una misma dirección cada día, que es la de ayudar a mejorar a la gente que está aquí.

P Y esta misma semana en la Academia se celebra el Rafa Nadal Open Banc Sabadell

R Como jugador pienso que tener un Challenger en la academia es espectacular, primero porque es mi casa, segundo porque tendrá el nombre de uno de los mejores jugadores de tenis de la historia que es Rafa Nadal, y tercero porque es su casa. Creo que los que van a jugar el Rafa Nadal Open Banc Sabadell podrán conocer de dónde viene y de dónde son las raíces de un crack como es él. Y después para la gente de aquí tener un torneo cerca de casa pues seguro que es una motivación extra para hacerlo bien

P ¿Qué importancia tiene el circuito Challenger en la carrera de un jugador?

R El Challenger Tour es vital, porque creo que un paso súper importante para cualquier jugador. Es difícil la transición hacia el circuito ATP por el cambio de nivel, y los challengers te ayudan muchísimo. Es un circuito muy competido e igualado pero creo que es súper importante adaptarse a ese nivel para llegar a arriba con las máximas opciones de conseguir grandes cosas.

P Y si además los torneos son en casa, mejor.

R Tener un torneo en Mallorca es una ventaja porque puedes disfrutar de un entorno casi paradisiaco. Mallorca es un sitio súper bonito y reúne cualquier condición para poder disfrutar del tenis. Desde el clima hasta la gente que lo organiza.