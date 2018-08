El exrojillo Miguel Núñez da los primeros tres puntos al Ibiza

redacción

27.08.2018 | 00:47

En tan solo cinco días, Miguel Núñez ha tenido el tiempo justo para aterrizar en la pitiusa mayor y darle los tres puntos a la UD Ibiza en su estreno en Segunda B. El solitario gol del futbolista que ascendió al fútbol de plata con el Mallorca, descartado esta pretemporada por Vicente Moreno, bastó para doblegar al Sevilla Atlético en la ciudad deportiva del club hispalense (0-1). Fue llegar y besar el santo para el central extremeño que debutó como titular. El defensa declaró tras el encuentro que "el equipo demostró que quiere hacer las cosas bien". Por su parte Ñoño Méndez, técnico de los ibicencos, confesó sentirse "muy contento por la solidaridad y sacrificio de los jugadores". El próximo rival del Ibiza será el At. Sanluqueño. El fútbol de bronce regresará el próximo fin de semana a Can Misses tras once años.