Barber: "La ACB es un objetivo"

El Iberojet Palma presentó ayer a uno de los jugadores llamados a ser referentes de la plantilla de Félix Alonso. Se trata del ala-pívot norteamericano Raven Barber que, sin conocer demasiado la LEB Oro, sueña con ascender a la máxima categoría del baloncesto nacional.

El acto se realizó en las instalaciones del Hospital Quirónsalud Palmaplanas, después de que Barber pasara de manera satisfactoria la revisión médica en esas instalaciones. El presidente Guillem Boscana manifestó que en el club están "muy ilusionados y esperanzados" con este fichaje ,porque están convencidos de que "será uno de los mejores jugadores de la LEB Oro en su posición". Además destacó que "es una persona excelente con una dinámica de trabajo brutal".

Por su parte, el propio jugador se definió como un ala-pívot "muy atlético, buen defensor y con muy buen tiro de media distancia".

Barber reconoció que su aterrizaje en Mallorca ha sido gracias a Félix Alonso, con quien coincidió en el Ovarense portugués y del que tiene un muy buen recuerdo. "Creo que es un lugar mejor que la Liga de Portugal. Conozco a Félix Alonso y creo que era bueno para mí venir. Ya me había transmitido mucho a nivel de jugador como personal y no hacía falta que me dijera mucho más para venir", declaró el nuevo jugador verdinegro.

Ahora, Barber aterriza en una Liga desconocida para él. Sin embargo, el jugador es ambicioso y siempre piensa en lograr grandes metas como sería conseguir el ascenso a la Liga Endesa. "No conozco mucho la LEB Oro, pero me han contado que es muy competitiva. Siempre es un objetivo tratar de subir a la ACB", explicó.

Más allá de los resultados, el interior del Iberojet Palma confía en "formar un buen grupo y un buen equipo en el día a día" de los entrenamientos y partidos. Barber ha jugado gran parte de su carrera como pívot de referencia pero con Alonso pasará a ocupar la posición de ala-pívot para poder conseguir mejores ventajas con su físico. Para él es "una nueva experiencia" y "una motivación mejorar en una nueva posición".

Por otro lado, el Iberojet Palma arrancará la pretemporada el lunes con un 'stage' de una semana en la Colònia de Sant Jordi, que concluirá con un amistoso ante el filial del club, el Palma Air Europa.