Cort prevé abrir las piscinas de Son Hugo a principios de 2020

Las piscinas de Son Hugo estarán operativas en 2020. Y en Cort esperan que sea a principios de año, porque el IME (Institut Municipal de l'Esport) ya ha concluido y presentado el pliego del proyecto, una remodelación integral de la instalación que supondrá una inversión de unos 3'7 millones de euros (más de lo inicialmente previsto, 2'5 millones).

Ahora, el siguiente paso es presentar lo antes posible el pliego de la obra -en septiembre- para después licitar la obra. Y si se cumplen los plazos administrativos mínimos (sin recursos ni problemas de otro tipo, como puedan ser bajas o deficiencias en el informe del técnico encargado del mismo), los responsables del deporte en Cort creen que la empresa elegida podrá comenzar las obras antes del verano.

El gerente del IME, José María González, señaló ayer que "no se puede poner fecha". "Se están cumpliendo todos los plazos administrativos, y no se puede ir más rápido. La buena noticia es que ya está el pliego del proyecto. Ya no hacen falta más informes ni estudios, ahora ya trabajamos para poder licitar la obra", explicó. Una remodelación de Son Hugo que "en teoría, ocho meses de obra", añadió, y agregó que espera que se pueda iniciar "antes de verano; como mucho tardar, después", en referencia al año 2019.

Una fecha que sitúa las previsiones de apertura de las piscinas exteriores, con los ocho meses mínimo de obra, a principios del año 2020. Fecha que supone un nuevo retraso en el calendario del IME, que esperaba iniciar las obras a principios de 2019 y tener las piscinas operativas antes de diciembre de ese año según las previsiones que se habían hecho el pasado mes de marzo.

Medio año más de retraso



Sin embargo, el calendario se vio trastocado cuando los técnicos del Ajuntament rechazaron el pliego del proyecto y obra presentado por el IME. Según los procedimientos de la administración, primero hay que presentar el pliego del proyecto y después el de obra. Y todo con sus correspondientes plazos. De esta forma, se retrasó todo medio año.

Seis meses más añadidos a esa última previsión del IME de marzo de 2018, que ya había visto cómo el plazo se alargaba al entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Entonces se dio como nueva fecha para el inicio de las obras a finales de 2018 (como mejor escenario) o principios de 2019 (como peor).

Cabe recordar que las piscinas exteriores de Son Hugo –la de 50 metros y la otra específica para saltos de trampolín– se cerraron en marzo de 2017 por su mal estado.

"Existe un riesgo de colapso y derrumbe de toda la estructura", explicó entonces el gerente del Institut Municipal de l'Esport en la visita que organizó Cort para mostrar la corrosión que sufría el acero galvanizado que sustenta las piletas. "La reapertura será en verano de 2018", indicaron ese día, 3 de marzo de 2017, el entonces alcalde José Hila y Susanna Moll, concejala d'Esports, tras informar de que se destinaban 2'5 millones de euros para la reforma integral de la piscina.

En noviembre de ese mismo año, desde el IME se anunció que el inicio de las obras se retrasaba, por lo que las piscinas iban a estar cerradas en el verano de 2018 y de que la remodelación no se acabaría antes de 2019.





Proyecto de "alta prioridad"



Pese a que el proyecto se ha considerado desde el primer día como urgente y de "alta prioridad" para el Institut Municipal de l'Esport (IME), los trámites burocráticos han retrasado un trabajo que, en teoría, ya debería estar acabado Si el objetivo en noviembre de 2017 era que la instalación estuviese operativa antes de 2019 y en marzo de este año que se pudieran abrir las piscinas en el verano de 2019, ahora el objetivo es que se inicien las obras antes del verano y que a principios de 2020 (enero o febrero) se puedan abrir al público las cubetas.

Cabe recordar que la reforma integral de las piscinas de Son Hugo tenía un presupuesto inicial de 2'5 millones de euros, dinero que se había conseguido tanto de los presupuestos ordinarios como de la Ley de Capitalidad y fondos europeos.

Pero después de tanto retraso, la remodelación será algo mayor y la financiación sube algo más de millón y medio, elevando el coste final de la obra hasta casi los cuatro millones de euros (unos 3'7 millones de euros).