Bonmatí Dice que "es injusto" no jugar la final

21.08.2018 | 23:53

? La jugadora española Aitana Bonmatí, expulsada por doble amarilla en semifinales del Mundial sub-20 contra Francia, considera "injusto e inexplicable" que le priven "de un sueño" como es jugar la final del viernes próximo contra Japón. "No podré jugar la final del Mundial y me parece injusto e inexplicable que me priven de un sueño. Los que me han visto jugar saben que soy una jugadora sin maldad, que juego limpio y que de hecho acostumbro a recibir más faltas de las que hago", comentó en twitter.