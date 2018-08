Federer recorta 780 puntos a Nadal y Djokovic ya es sexto de la ATP

Rafel Nadal llegará como claro número uno del mundo al US Open, mientras que Novak Djokovic ha escalado hasta el sexto puesto del ranking mundial tras su título en el Masters 1.000 de Cincinnati. Nadal, que no disputó el torneo estadounidense para disfrutar de más descanso antes del US Open, mantiene una renta de casi 3.000 puntos respecto a Roger Federer , que le ha recortado 780 puntos respecto a la anterior clasificación tras alcanzar la final de Cincinnati. Los cuatro primeros puestos del ranking se mantienen inalterables y por detrás el surafricano Kevin Anderson ha subido hasta el quinto y Djokovic hasta el sexto, remontando cuatro plazas tras su histórico triunfo en Cincinnati, el único Masters 1.000 que le faltaba por conquistar.