Calafat bendice la ´Puerto Portals 52´

El mallorquín Jordi Calafat alabó el nivel de los regatistas que compiten desde hoy en la 'Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week'. "Lo más importante no es tanto el barco, que es un modelo muy avanzado técnicamente, sino la calidad de las tripulaciones y aquí son muy buenas. Es lo que hace esta clase muy atractiva", señaló el estratega del 'Platoon'.

Esta competición reúne desde hoy a los diez mejores proyectos del mundo de la clase TP52 en aguas de la Bahía de Palma. Y los diez barcos, de siete nacionalidades diferentes, llegan a la cita con las espadas muy bien afiladas después de haber superado ya la mitad del calendario de la competición. El 'Provezza' defiende el triunfo conseguido el año pasado en aguas de Portals, mientras que el 'Quantum Racing' quiere extender su gran momento de forma que le ha traído a Mallorca como líder del circuito 2018 de las 52 Super Series.

Calafat, campeón olímpico en Barcelona 1992, se felicitó por el hecho de competir en la isla. "Ojalá vengamos muchas veces más a Palma. Hay años que he regateado dos veces como este año, que ya hicimos la Palmavela. Me gusta estar aquí, en casa, porque no tengo que viajar y porque el campo de regatas es muy bueno. La bahía de Palma gusta a todo el mundo. Lo de vivir en Mallorca no es una gran ventaja a la hora de navegar aquí, porque todo el mundo sabe muy bien cómo es este campo de regatas de tantas veces que han venido. El resto del año yo navego en 72 pies en el Momo y el Bella Mente y estoy involucrado desde la parte técnica de las velas en el American Magic, el proyecto americano para la próxima Copa América. No paro", explicó.

La regata tuvo ayer su prueba de entrenamiento, aunque hubo que esperar hasta las tres de la tarde para poder dar una salida. La victoria en la manga fue para el 'Quantum Racing', seguido por 'Azzurra' y 'Luna Rossa'. Los tres grandes favoritos al triunfo en Portals ya se posicionaron desde el primer momento en una manga disputada con poco viento, entre siete y once nudos. La regata de ayer no contaba para la clasificación y ya lo harán las que se celebran desde hoy y hasta el sábado. Están previstas diez mangas barlovento-sotavento, dos cada día. El horario de inicio de las regatas es la una de la tarde. Las regatas se pueden seguir en nuestra web www.52superseries.com en la modalidad de realidad virtual con comentarios en directo.

Barcos nuevos



Nueve de los diez barcos que compiten son veleros que se terminaron de construir esta misma primavera. Son la vanguardia tecnológica y de diseño en el mundo de la vela, pero también los equipos han pagado en las tres primeras regatas de la temporada la adaptación a la nueva 'montura'. La mayoría de los proyectos ha penado con resultados dispares su inicio de campaña y sólo el 'Quantum' y el 'Sled', los dos veleros norteamericanos, han mostrado una línea de puntos más homogénea. Por eso, todos llegan a Portals pensando que la adaptación ya no es una excusa, sino más bien un grave problema.

El velero que no esté al ciento por ciento de su rendimiento en aguas de Puerto Portals no estará entre los que luchen por el triunfo en uno de los eventos más importantes de la temporada de 52 Super Series.