Guillem Boscana: "El Iberojet Palma es mi tercer hijo, soy un ´hooligan´ en los partidos"

Eso es muy drástico, pero después de un año tan malo necesitábamos un cambio de chip. La ilusión es la ACB, la queremos, pero igual que otros ocho equipos de LEB Oro

Decía usted que con 1.500 socios no se asciende.

Ascienden los jugadores, pero en ACB se necesitan más de tres mil socios, y dos mil para subir. En aquel momento nos habíamos salvado en el último partido, todos los que nos rodean hoy quieren ascender.

Su nuevo jefe es Gabriel Subías, número dos de Barceló.

El término jefe no es adecuado, pero sí, es un jefe en pocas palabras, y la persona que da el empujón para el Iberojet Palma. Es importante que venga del básket.

Prefiero jugar con Subías a jugar contra Subías.

Totalmente de acuerdo, lo quiero a mi lado. Es importante que tenga opinión, aunque me dijo que "te ayudamos, pero has de decidir y mandar tú". Nos dio tres años, ni siquiera propuso la ACB de inmediato, que es una exigencia nuestra.

En tres años ha pasado por Hidalgo, Fluxá y Barceló.

Agradecimiento total a Air Europa por cinco años fantásticos. Iberostar no creía en lo que estaba patrocinando, fue una imposición política a sugerencia de alguien. Iberojet vuelve a creer.

¿Se pone corbata para pedir dinero?

Soy anticorbata y antitraje, los estereotipos no me van. En el banco prefería ser cajero a director, con tal de no vestirme así.

¿Es tan tacaño en su vida privada como con su club?

Te lo tendría que decir mi esposa, pero no soy tan estricto en casa. En el deporte, es la única manera de subsistir, los hechos me avalan. No hubiéramos aguantado 37 años, con siete de mejor club de Balears. Aprendí de los proyectos anteriores, nunca me he emborrachado con un fichaje.

Por suerte, los ayuntamientos mallorquines no malgastan en patrocinios deportivos.

Como ciudadano, estoy en contra de que se destine un solo euro de ayuntamientos, consells o diputaciones y gobiernos autonómicos a ayudar a deportistas profesionales. Así todos partiríamos de cero, pero es imposible porque los otros equipos reciben dinero de todas esas instituciones, y nosotros solo 150 mil euros del Govern.

¿Cuántos millones le dio Jaume Matas al Menorca de su íntimo José Luis Sintes?

Nuestro común amigo Tomeu Garcias lo desglosó. Más de treinta millones de ayuda directa en cinco años.

Hasta el futbito les gana en espectadores.

Porque los seguidores del baloncesto, empezando por ti mismo, están muy decepcionados por proyectos fallidos. El Palma Futsal se sabe vender, tiene buen equipo y gana.

Preside monárquico los partidos, con esposa e hijos.

Surge espontáneamente, no es provocado. Lo hemos hecho toda la vida, y seguiremos así. En casa solo se habla de baloncesto, hasta que mi esposa dice basta. Tiene mucho mérito, no sé si yo hubiera aguantado lo que ella.

Usted y su familia culparon al entrenador Xavi Sastre, otro clásico.

Hubo una disputa evidente entre el coordinador del baloncesto base, mi hijo, y el entrenador. Yo estaba en medio, y no cesamos a Sastre, dimitió él. He tenido discusiones en casa para defenderle, porque quería que mi familia entendiera la diferencia. Y nunca lo hubiera destituido por una discrepancia con mi hijo, otra cosa es que se lo preguntes a él. El entrenador paga el pato, en todos los deportes.

¿Por qué no ha tenido Mallorca un equipo en ACB?

Por las envidias en el mundo del baloncesto mallorquín. Lo decían Tomeu Ferragut y Guillem Alomar.

El público mallorquín es frío.

Yo soy calentísimo. No he ido a un palco porque no puedo. Me han aconsejado que me desahogue, por salud. Grito, me meto con los árbitros como un fanático. El Iberojet Palma es mi tercer hijo, soy un hooligan en los partidos.

A mejor plantilla de la historia, mayores problemas.

Tendré más problemas porque otros nos verán como el equipo a batir. Bendito problema, lo quiero, he luchado muchos años por tenerlo.

¿Por qué los grandes jugadores mallorquines evitan el Iberojet Palma?

Con los diez de ACB no hay comparación. Con los de LEB Oro, a los mallorquines les cuesta aceptar nuestra propuesta porque si regresan, parece que no han triunfado.

Pau Tendero, el último que se les escapó.

Extraordinario. Si tiene suerte, no acabará en España. Una cabeza muy bien amueblada, igual que sus padres.