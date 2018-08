Simeone: "El equipo creyó en la victoria con el 2-2"

El técnico del Atlético de Madrid,, pidió a los suyos "disfrutar" del título de la Supercopa de Europa lograda este miércoles ante el Real Madrid , donde volvieron a "responder en una final" que "esta vez" cayó del lado rojiblanco ante la "" blanca.

"Hoy hay que disfrutar porque cuando nos toca perder sufrimos. Cuando se gana hay que salir a disfrutar, a partir de mañana a la noche empezaremos a pensar en la liga que será una temporada durísima", añadió, sin ir mucho más allá.

Simeone aseguró que la clave de la victoria fueron "los cambios" en la segunda parte. La entrada de Correa, de Thomas Party y de Vitolo "nos dieron calidad y una energía" fundamental para remontar un marcador de 1-2 a favor del Real Madrid.

"A partir del 2-2, emocionalmente estuvimos muy fuertes y el equipo creyó cada vez más en la victoria", añadió el entrenador argentino.

La aportación determinante desde el banquillo confirma que el Atlético ha formado una plantilla de mucha calidad, teniendo en cuenta además que fichajes nuevos de esta temporada, como el delantero croata Nikola Kalinic, el defensa colombiano Santiago Arias o el medio portugués Gelson Martins se quedaron sin jugar.

"Con la plantilla que tenemos, si están todos bien, está claro que tenemos más oportunidades" de ganar títulos, destacó Simeone en conferencia de prensa.

"Lo más importante es que hay una gran competencia y que (los jugadores) tienen que competir primero entre ellos y después jugar todos los partidos como si fueran finales", añadió su adjunto, Germán Burgos, que se sentó en el banquillo porque el 'Cholo' arrastra una sanción de la temporada pasada.

Simeone destacó que "detrás de estos resultados hay un trabajo tremendo de Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club), de Enrique (Cerezo, presidente), con un estadio nuevo, con fichajes de jugadores, con futbolistas que quieren venir y con otros que no se quieren ir a supuestamente equipos grandes".

Sin embargo, el técnico recordó que "en el fútbol se mira por el último partido" y que por ello, a partir de este jueves, el equipo debe pensar ya en el debut liguero contra el Valencia este próximo fin de semana y pensar "partido a partido ante el duro año que nos espera".

Simeone, no obstante, reconoció que el triunfo ante el Real Madrid, que no perdía una final internacional desde el 2000 y había ganado las 13 últimas que había disputado (cinco de Liga de Campeones, dos de ellas al Atlético, cuatro Supercopas y otros tantos Mundiales de Clubes) "nos da fortaleza" ante la temporada que comienza.

El 'Cholo' concluyó asegurando que pese a haber ganado por 4-2 al Real Madrid en un partido muy abierto, no significa que el Atlético de la próxima temporada vaya a ser más ofensivo: "Tenemos un estilo y una forma que no varía por un resultado positivo o por un triunfo con más o menos goles, y no vamos a cambiar de lo que venimos haciendo hace muchos años".