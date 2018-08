Lopetegui: "El Atlético castigó cada error nuestro"

El entrenador del Real Madrid,, admitió que ede su equipo en la derrota por 4-2 en la prórroga en la final de la Supercopa europea , este miércoles en Tallin.

"El partido no arrancó bien y se adelantaron en la primera jugada y luego el equipo ha tenido que dar la vuelta al partido con fases de buen juego, pero no ha sido suficiente. Tuvimos oportunidad para matar el partido y no lo hicimos y ellos lo aprovecharon", analizó el entrenador, que debutó en el banquillo blanco en partido oficial.

"Físicamente, en la primera parte de la prórroga estábamos muy bien, pero el tercer gol nos hizo mucho daño y perdimos el orden, fuimos a buscar el empate a la desesperada y marcaron el cuarto", añadió, antes de admitir: "Han conseguido castigarnos en cada error nuestro".

"Al final gana el que más goles marca, por lo que han ganado merecidamente y hay que felicitarles", continuó en conferencia de prensa.

Lopetegui, que admitió sentir "frustración y tristeza por perder una final", aseguró que "la responsabilidad nos obliga a levantarnos ya mañana de cara al inicio de Liga el próximo domingo".

El técnico aseguró que el título liguero "nos hace mucha ilusión, porque el Real Madrid no ha ganado muchas en las últimas temporadas" y negó que los jugadores hayan perdido el hambre por ganar títulos.