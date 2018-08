Simeone: "Si me guío desde la ilusión nunca nos sentimos inferiores a nadie"

efe tallin

15.08.2018 | 00:02

? El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró que la final de la Supercopa de Europa se puede resolver "a nivel emocional", y manifestó que no cree que su equipo parta con menos posibilidades por ser el campeón de la Liga Europa, ya que "desde la ilusión" nunca se sienten "menos que nadie". "No me guío malinterpretando lo de los presupuestos, que obviamente no son iguales. Sí me guío desde la ilusión, y desde la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie. En este partido intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar que queremos", declaró en la rueda de prensa previa. Así, reiteró que lo "emocional" puede "resolver" el choque. "Lo que es importante como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción y la ilusión", señaló.