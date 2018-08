Fernando Alonso abandona la Fórmula 1 para afrontar nuevos retos en 2019

En busca de la Triple Corona

Alonso saluda a Pedro Martínez de la Rosa en 2001, el año de su debut. EFE

Alonso, tras proclamarse campeón del mundo en 2005. EFE

Fernando Alonso, en el McLaren con el que disputó las 500 Millas de Indianápolis en 2017. EFE



No cierra las puertas a un regreso

, actual piloto de McLaren-Renault y(2005 y 2006, con Renault) anunció este martes en su cuenta de Twitter que no correrá enen la temporada 2019.Así, el piloto español, dey que acumulaen diecisiete temporadas en la categoría reina del automovilismo, se despedirá de los circuitos el próximo 25 de noviembre en Yas Marina (Abu Dabi).Alonso ya anticipó el pasado sábado que iba a dar este martes una noticia a sus seguidores y ha sido a través de Twitter donde ha comunicado su decisión dela temporada 2019."Hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido a ti. Por haberme enseñado tantas; por haber sido mi vida. Sé que me quieres, y tu también sabes que te quiero", declaró.El vídeo está realizado en el Museo que lleva su nombre, situado en Asturias. Entre imágenes recuerda su trayectoria: "Tu no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti., algunos inolvidables, otros realmente malos (el fallecimiento del piloto francés Jules Bianchi)"."Me has visto reír, crecer, luchar y emocionarme. Hemos jugado juntos, contra rivales increíbles; has jugado conmigo y yo también he aprendido a jugar contigo. Te he visto cambiar,. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido", prosiguió.Su decisión que, pero se interpreta como un paso más en su intento de conseguir la Triple Corona que consiste en ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, que conquistó en 2006 y 2007; ganar las 24 Horas de LeMans, que logró en 2018; y vencer en las 500 millas de Indianápolis, donde corrió en 2017 pero una rotura de su motor Honda le hizo abandonar a 21 vueltas del final.Así, es posible que el doble campeón del Mundo de Fórmula Uno acuda a algunas, la competición más importante de monoplazas de Estados Unidos, para aclimatarse y coger experiencia de cara a ganar las, certificando así su Triple Corona.Además, Fernando Alonso se encuentra inmerso en la temporada del(WEC, por sus siglas en inglés) en la cual ha logrado dos victorias en las dos carreras que ha disputado y la cual finaliza el 16 de junio de 2019.El asturiano hizo su debut en Fórmula Uno en Minardi en 2001 y, tras un año como probador, se convirtió en piloto oficial de Renault en 2003, temporada en la que logró su primer triunfo (Gran Premio de Hungría el 24 de agosto).Sus mayores éxitos llegaron en, en Renault, cuando logró coronarse como bicampeón del Mundo de F1 tras imponerse a Kimi Raikkonen y al heptacampeón Michael Schumacher, haciendo historia para el automovilismo español.En 2007 vivió su, donde coincidió con el entonces debutante inglés Lewis Hamilton, con el que mantuvo una relación manifiestamente mejorable. En 2008 y 2009antes de fichar por Ferrari, escudería en la que militó las siguientes cinco temporadas y donde logró tres subcampeonatos (2010, 2012 y 2013).En 2015 regresó a McLaren que comenzaba una nueva etapa junto a Honda pero durante tres años el rendimiento del monoplaza no estuvo a la altura de lo esperado y Fernando Alonso finalizó el campeonato del Mundo en las posiciones, respectivamente.Así, la escudería de Wokingcomo motorista en busca de una mejora de rendimiento pero esta no ha sido tan grande como se preveía y el asturiano, tras un gran quinto puesto en la primera carrera en Australia, ocupa la novena posición a falta de nueve Grandes Premios para el final de la temporada 2018 de Fórmula Uno.Además, Alonso hizo unas declaraciones para la página de Mclaren, su actual equipo, en el que no cerró las puertas a un posible retorno a la F1: "Quiero agradecer a todas las personas de McLaren. Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes y mejores en el futuro y; eso me haría realmente feliz", aseguró.Aunque no desveló cuáles serán sus siguientes pasos: "Veamos lo que trae el futuro; nuevos desafíos emocionantes están a la vuelta de la esquina. Estoy teniendo uno de los momentos más felices de mi vida, pero".El piloto español aseguró que tomó esta decisión "hace algunos meses" y que fue "firme", pero que "agradecelos esfuerzos que han realizado para cambiar mi opinión"."Finalmente, también me gustaría agradecer a mis antiguos equipos, compañeros de equipo, competidores, colegas, socios, periodistas y todas las personas con las que he trabajado en mi carrera de F1. Y, especialmente, mis fanáticos en todo el mundo. Estoy bastante seguro de queen el futuro", concluyó.