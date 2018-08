Descanso: El balear renuncia a jugar en Cincinnati

14.08.2018 | 00:24

Rafel Nadal no participará en el otro Masters 1.000 que se juega esta semana, el de Cincinnati, por la necesidad de "descanso", según anunció en su perfil de twitter. "Quiero cuidar mi físico y mantenerme tan sano como me siento ahora", explicó Nadal. El mallorquín lamentó "mucho" el no poder jugar en Cincinnati, se disculpó y dijo estar triste por los seguidores del torneo porque "siempre" le han dado un "gran apoyo". Además, Nadal también quiso dar las gracias a "mi amigo" Andre Silva, director del torneo de Cincinnati porque le "entendió".