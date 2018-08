Montuïri se queda sin las Dues Milles de Sant Bartomeu

Atletismo / Popular

b. amengual montuiri

13.08.2018 | 02:45

La vigésima edición de las Dues Milles de Sant Bartomeu no se llevará a cabo, como era tradición, en el marco de las fiestas patronales de Montuïri a finales del mes de agosto. En un comunicado emitido por el Club Atletisme de Montuïri, organizador de la prueba, se manifiesta el descontento ante la circunstancia que el consistorio no haya incluido la clásica cita en la programación de las fiestas ni tampoco se les ha ofrecido una alternativa. El alcalde Joan Verger justifica esta situación argumentando que no han recibido este año la solicitud del club montuirer como se venía haciendo anualmente.