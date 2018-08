Lorenzo: "Creo que no hay mejor manera de ganar una carrera"

El mallorquíndestacó tras su triunfo que "no hay mejor forma de ganar" que la de este domingo. "Primero porque es en, donde es la primera vez que gano; luego con, que siempre es un poco más especial que con otras marcas, y como tercera razón, por ganar aen cuerpo a cuerpo, quizás el piloto más difícil de batir, el que siempre lo intenta y el más ambicioso", enumeró Lorenzo. "Las fuerzas estaban muy equilibradas en las últimas vueltas porque no podía escaparme y porque en algunos puntos del circuito él era muy superior y en otros lo era yo, como en la última parte del circuito con esa subida en cuarta o quinta marcha", comentó. "Era difícil y todo podía pasar, se podían cometer errores en la última vuelta pero al final, de forma sorprendente e improvisada, he encontrado ese hueco por el exterior en aceleración y he cambiado un poco mi estrategia, que era un poco mantenerme detrás e intentar pasarle en esa subida, poniéndome en paralelo y pasarle en la frenada pero he tenido que adelantar esa estrategia", explicó el piloto de Ducati.