Joan Mir finaliza octavo en el circuito de Spielberg

El piloto mallorquín Joan Mir finalizó el Gran Premio de Austria en octava posición. El palmesano realizó una trabajada carrera, pero no pudo subir más posiciones durante la prueba celebrada en el circuito de Spielberg debido a unos problemas en la adherencia de su neumático trasero.Por su parte, el otro mallorquín de la parrilla de Moto2, Augusto Fernández, no pudo finalizar la carrera al protagonizar una caída en la que también se vieron involucrados Baldasarri y Corsi.

El debutante del Team Estrella Galicia en la categoría intermedia, Joan Mir, realizó una salida fantástica desde la vigésima posición, llegando a rebasar hasta diez pilotos en el transcurso de la primera vuelta. En el segundo giro, Mir ya era séptimo, después de protagonizar varias maniobras de adelantamiento. El mallorquín disputó la carrera intentando conquistar su propio espacio entre los pilotos del grupo delantero y, pese a ir perdiendo adherencia con el neumático trasero con el paso de las vueltas, no se dio por vencido y concluyó el Gran Premio entre los diez primeros por séptima vez en esta temporada.

Tras la carrera en Spielberg, Mir ocupa la sexta posición provisional con 103 puntos. "Hemos dado un gran paso adelante con la configuración en carrera y recuperado muchas posiciones en las primeras vueltas, pero me ha faltado rebajar una o dos décimas por vuelta. Me hubiera gustado tener más agarre en el tren trasero pero, con la lluvia que ha caído en estos días, no hemos tenido el tiempo necesario para afinar", resaltó.