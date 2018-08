Rafel Nadal no se ve "al cien por cien" en el torneo de Toronto

Rafel Nadal no se ve "al cien por cien" en el Masters 1.000 de Toronto, pese a su cómoda victoria en segunda ronda ante el francés Benoit Paire (6-2 y 6-3). Esta pasada madrugada, el mallorquín se medía al suizo Stanislas Wawrinka, en un duelo de alta exigencia para el manacor í, que el miércoles volvía a pisar una pista dura desde el pasado 23 de enero.

El mallorquín, número uno del mundo, firmó nueve 'winners' y ocho errores no forzados ante Paire. Pero Nadal le quitó importancia y se mostró precavido. "No jugaba un partido de individuales en pista dura desde Australia; es mucho tiempo. Y eso es todo, necesitas tiempo. Creo que no estaba al cien por cien; después de un tiempo, necesitas partidos. Cuando digo que no me sentí al cien por cien, digo que no jugué un partido fantástico, pero no jugué un mal partido", señaló el manacorí, que añadió: "Tuve problemas conmigo mismo en el segundo set. No se trataba del saque, era más bien de los errores en la línea".

El mallorquín incidió en el hecho de que tuvo poco "descanso" tras la época más dura del calendario en tierra batida. "Necesitas un período de descanso después del período más difícil del año, mental y físicamente", expresó Nadal, quien agregó: "Es verdad que he entrenado bien aquí [en Toronto] los últimos cinco días, pero también es cierto que no trabajé muy duro en casa".

"Estos torneos son muy difíciles. Desde el principio juegas contra los mejores 50 jugadores. Era una gran prueba para una primera ronda y debes estar listo", concluyó Rafel Nadal, que de esta forma destacó la dureza del torneo canadiense.