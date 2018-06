Roger federer "Todos los tenistas debemos hacer una reverencia a Nadal"

El tenista suizo Roger Federer dijo en una conferencia de prensa en Stuttgart, que todos los jugadores del circuito deben hacer una reverencia a Rafel Nadal tras ganar en Roland Garros por undécima vez. "Es increíble, a todos los jugadores del circuito no les queda más que hacerle una reverencia. Solo caben los superlativos", señaló Federer sobre Nadal. "Ganar un torneo once veces es algo casi impensable. Es de las cosas más increíbles que existen", agregó. "Me gustaría tener algún día otra vez una batalla contra Nadal en Roland Garros pero de momento el foco es Wimbledon. Para mí, ganar allí es lo más grande del circuito", agregó al respecto el jugador suizo, que puede recuperar el número uno en Stuttgart.