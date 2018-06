Sebastià Vila es más líder

Sebastià Vila, del equipo HSM-Bicimetrics, venció en la cuarta y penúltima etapa del XXXIV Pla de Mallorca que se disputó ayer bajo la modalidad de contrarreloj individual, en Maria de la Salut . El líder de la ronda reforzó su condición de maillot amarillo con un crono de 6:21 minutos, rodando a una velocidad media de 37.8 kilómetros por hora.

En la clasificación general, a falta de la jornada final, el equipo de Sebastià Vila afianza su primera posición por escuadras al colocar a otro de sus peones, Javi Salmerón, en la segunda plaza.

Ante la imposibilidad de que la prueba se desarrollara por carretera, el escenario fueron distintos caminos rurales asfaltados de la zona de Es Pujolet, Deulosal y el Camp den Jordà, con los ciclistas recorriendo 4.600 metros llanos.

Con la participación de 51 ciclistas, el mayor punto de interés de la prueba, especialmente con vistas a la clasificación general, estaba en el rendimiento que podría ofrecer Sebastià Vila. Sobre todo cuando otros cinco ciclistas disponían de serias opciones de hacerse con el maillot amarillo. Ese era el caso de Alberto Muntaner, Javi Salmerón, Jorge Gómez, Rafel Miralles y Miguel Ángel Muñoz.

Sin embargo, el líder supo sobreponerse a la presión y ofreció un magnífico rendimiento que le deja como claro favorito para conquistar el triunfo final.

En una tarde con el cielo cubierto, incluso con algunos momentos de ligera llovizna, la sorpresa agradable la ofreció el Sub 23 Joan Martí Bennàssar, del equipo Polartec de la Fundación Contador, quien, pese a no contar para la general, concluyó en segunda plaza, a dos segundos del ganador. Y eso que no arriesgó en exceso, ya que por la tarde salió vía aérea hacia Valencia para participar en la concentración de la selección española de pista del europeo.

Tres segundos cedió Javi Salmerón, para finalizar la contrarreloj en tercera plaza y mantenerse segundo en la general.

La quinta plaza conquistada ayer por Alberto Muntaner le dejan tercero en la general, a 21 segundos del maillot amarillo, por delante de Rafel Miralles y Miguel Ángel Muñoz. Por su parte, el mejor junior de la jornada fue Mateu Gamundí, séptimo, tras ceder sólo 13 segundos, mientras que Iván Tugores sigue al frente de la categoría en un general con apenas 41 ciclistas clasificados.

Por tratarse de una crono, no hubo cambios en las generales de los premios de la montaña, metas volantes y esprints especiales, que siguen comandadas por Javi Salmerón, José Antonio Martínez y Jorge Gómez. Los dos primeros, a falta de una jornada, ya tienen asegurados sus maillots de Diario de Mallorca y Tractores Kubota. El líder también comanda el premio de la regularidad.



Henrik Cohen en el Pla Petit

Henrik Cohen, del equipo Bodegas Túnel, fue el más rápido en la contrarreloj del Pla Petit, con un crono de 6:44 minutos, aventajando en un segundo al incombustible Pedro Mas y en ocho al líder de la carrera, Jaume Mas. En la clasificación general las posiciones se invierten con Pedro Mas ahora solo a dos segundos del maillot amarillo y el ganador de ayer, Henrik Cohen, a tres.

De la misma forma, en la contrarreloj también destacó la buena carrera del cadete Fran Tejero, quien ayer cedió 21 segundos con respecto al vencedor de la jornada y se mantiene en la octava plaza de la la general, donde Lola Fernández es la única fémina que sigue adelante después de la jornada de ayer, en la que hubo hasta 125 ciclistas participantes.

Por otra parte, el próximo domingo, 17 de junio, se disputará la última etapa, con la pancarta de meta en Ariany y sobre el mismo itinerario de las últimas ediciones. Es decir, pasando por Santa Margalida, Can Picafort, Son Serra de Marina y Ses Comunes de Petra. Un trazado de 48 kilómetros con una vuelta para el Pla Petit y dos para el Pla Gran. La última oportunidad para los aspirantes al triunfo final. Una vez finalizada la etapa se procederá al acto de entrega de premios y maillots de la presente edición que quedará así oficialmente clausurada.