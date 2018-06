Moyá: "El primer set era fundamental, no se lo dije para no meterle presión"

Carlos Moyá era el rostro de la felicidad. Su primer título de Grand Slam como entrenador le deja plenamente satisfecho por el gran rendimiento de Nadal. "Cada vez es más difícil ganar, Rafel ha hecho un gran torneo, dos grandes semanas. La final ha sido un grandísimo partido. Ha habido tensión al final porque se le ha acalambrado un dedo. Han sido momentos duros para él porque nunca sabes qué puede pasar, pero le ha ido pasando poco a poco", comentó.

Moyá explicó por encima qué tipo de partido esperaba. "Sabíamos que Thiem iba a presionar al revés de Nadal, pero ha aguantado muy bien. No ha perdido pista". Incluso la lluvia jugó a favor del mallorquín porque llegó cuando finalizó la final. "Depende del momento puede ser buena amiga, como ante Schwartzman, o en la final de Roma ante Zverev. Rafel se adapta a todo tipo de climatología, aunque es verdad que el sol le va muy bien", explicó.

Moyá cree que su pupilo jugó ayer el mejor partido del torneo: "Ha habido momentos que ha jugado muy bien y ante un rival que te exige tanto no es fácil. Ha hecho el mejor partido en este torneo y no dudaba de que en las grandes ocasiones íbamos a ver su mejor versión. Hoy (por ayer) se le ha exigido más que en la final del año pasado. El primer set era fundamental ganara quien lo ganara, porque en los anteriores encuentros entre ellos el que se ha llevado el primero ha ganado el partido. No se lo quise decir para no meterle más presión, pero luego ha habido lucha, el juego de Thiem se adapta a estas condiciones".

"No estamos todavía en esto, ahora tranquilidad y conociéndole sé que irá a salir a ganar otro Grand Slam", dijo Moyá preguntado por los tres grandes de ventaja que tiene Federer sobre Rafel.

Por su parte, Toni Nadal valoró como "increíble que pueda vencer por undécima vez aquí. Era especial ganar porque tenía que demostrar que es el mejor en tierra. Rafel no es imbatible, pero es muy difícil de ganar".

Respecto a los calambres en la mano de su sobrino, comentó: "Hubiera sido una tragedia abadonar, estaba muy cerca del final del partido", concluyó.