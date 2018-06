Fantàstic BS domina de principio a fin en el ´Gran Premi de Manacor´

La lógica se impuso y el potro Fantàstic BS, entrenado y conducido por Xisco Bennásar, ganó ayer el ´Gran Premi Manacor´ tan fácil como sobrado. No tuvo rival y dominó de principio a fin en la clásica del Hipòdrom Municipal, con mucho público a lo largo de la sesión de tarde.Instalado en cabeza de pelotón desde la salida tras el autostart, el representante de la cuadra de Tomeu Serra se mostró intratable y añade a su palmarés un triunfo de prestigio, tras su tercera plaza en el ´Gran Premi Nacional´. La gran carrera en la que solo fue superado por los ayer ausentes Fibló de Font y Fortunato Dream.

En una carrera con muy pocos cambios de posiciones, la gran arrancada de Fantàstic BS resultó determinante y marcó la diferencia. En principio solo le discutió su liderazgo la complicada Flamenca de Font, con Joan Bauzá sustituyendo a sus riendas a Miquel Mestre, suspendido por su positivo en el control de alcoholemia de la sesión matinal. Flamenca de Font se desmontó durante su pugna con Fantàstic BS y su galopada le retrasó hasta la parte trasera del pelotón.

El felanitxer Xisco Bennásar hizo rodar a Fantàstic BS a un ritmo regular de 1:18 minutos y sus rivales se limitaron a seguir su estela. La cómoda marcha que el vencedor impuso en cabeza de pelotón le permitió llegar muy entero a la parte final de la competición. Flamenca de Font volvió a progresar y remontar posiciones, llegando a colocarse a la par de Fantàstic BS. Un importante esfuerzo que la hija de From Above pagó a lo largo de la última curva, coincidiendo con el momento en el que el vencedor abrió gas para marcharse en solitario. Una maniobra que el regular y siempre fiable Far West VX aprovechó para intentar seguir sus pasos, aunque sin éxito, lo que le llevó en meta a terminar en segunda posición, un enganche por detrás del dominador y brillante Fantàstic BS. Mientras, Flamenca de Font sufrió en la parte decisiva de la prueba, salvando la tercera plaza, resistiendo el buen final de Fuck Me I´m Famous, lanzada por Toni Frontera. Mientras, Frit de Font, con Joan Toni Riera, repitió la quinta plaza que ya conquistó el 20 de mayo en el ´Gran Premi Nacional´.