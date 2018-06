Thiem, el nuevo Muster con más clase

Austria, un país que salvo esquiadores de nivel no destaca por la calidad de sus deportistas, está que no vive con. Este joven tenista que el próximo mes de septiembre cumpliráes el sucesor del mejor tenista austriaco de todos los tiempos, Thomas Muster, una roca desde el fondo de la pista y el primero de su país en conquistar. Fue en

No paran de compararle con Muster en su país. Pero Thiem, hincha del Chelsea y gran aficionado a los saltos de esquí, como no podía ser de otra manera en un austriaco, tiene muchos más recursos que el campeón en París hace 23 años. Muster ganaba a sus rivales por agotamiento. Era un frontón desde el fondo de la pista y desquiciaba a sus contrincantes porque lo devolvía todo. Thiem, que ha ganado ocho de los diez títulos que figuran en su palmarés sobre tierra, es mejor que Muster, aunque todavía tenga que demostrarlo. Una violenta derecha es su mejor arma, y la que tratará de explotar hoy ante Nadal, pero su revés a una mano no es nada desdeñable y su servicio ha llegado a alcanzar los 233 km/h.

Nacido en la localidad de Wiener Neustadt, entrenado por Gunter Bresnik y desde el pasado mes de enero por el español Galo Blanco, pasa por ser un chico muy normal. No se le conoce una palabra más alta que otra, y los malos gestos en la pista son escasos. De los pocos que se le recuerdan es el punto de partido de la primera ronda de Roma, cuando perdió ante el italiano Fabio Fognini. Lanzó la raqueta al público, aunque después se disculpó.

La tierra es su mejor superficie y donde más ha destacado. Pero en el momento decisivo siempre ha fallado. Incluso en las tres veces que ha ganado a Nadal en arcilla no ha conseguido llevarse el título en dos, en los más importantes, los Masters 1.000, todavía su asignatura pendiente. Ha ocurrido este año en Madrid cuando, tras ganar al mallorquín en cuartos, perdió la final ante el alemán Alexander Zverev. El año pasado, tras ganar a Nadal en cuartos de Roma, cayó de forma estrepitosa en semifinales ante Djokovic por 6/1, 6/0. Solo en Buenos Aires 2016, cuando se impuso a Nadal en tres sets, conquistó el torneo.

Thiem, que si gana hoy se convertirá en el tenista 150 de la historia que conquista Roland Garros, afirma que tiene un plan para ganar a Nadal. Pero sabe que le deberá salir a la perfección si quiere tener alguna opción. Media Austria estará pegada al televisor para comprobar si el ídolo de masas es capaz de protagonizar lo que sería una gesta sin precedentes y emular al inolvidable Thomas Muster.