Toni Nadal critica duramente al diputado de Podemos que se mofó del tenista

, tío y exentrenador de, ha criticado hoy duramente, en los micrófonos de, al diputado de Podemostras la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno."Nadal quiere elecciones. A mí, sin embargo, me gustaría que dejase de practicar un", escribió el político en un Twitter el 4 de junio."Cuando es capaz de decir que Rafael lo hace tan mal,. Me alegra por él, y", ha afirmado irónico Toni Nadal."A mí, teóricamente,. Faltaría más que Rafael no pueda opinar de lo que le gustaría.es que tenga una opinión. Que a él no le guste, lo entiendo. Ahora, que pase a criticar en lo personal a Rafael no me cabe en la cabeza", ha comentado el técnico."Lo mismo que es lícito lo que ellos han hecho, y que, entiendo que cy no por eso recibir una crítica que no viene al caso..Y le quiero decir a nivel técnico quey ha conseguido la admiración de mucha gente, así que no será tan soporífero", ha zanjado.