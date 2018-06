Del Potro: "Nadal es el favorito, y en dos años pensaré lo mismo"

Juan Martín del Potro (Tandil, Argentina, 1988) gana en las distancias cortas. De buen humor en la sala de prensa tras plantarse por segunda vez en semifinales de Roland Garros -la primera y última hasta ayer fue la de 2009-, respondió a las sesudas preguntas de los periodistas de su país. Como la mayoría de los tenistas que se enfrentan a Nadal, y con más motivo en Roland Garros, Del Potro considera a su rival de esta tarde como "el favorito, y en dos años pensaré lo mismo. Es el número uno, tiene un físico espectacular. Creo que es imbatible, pero es un placer para mí jugar contra él en un Grand Slam. Le dije a Diego (Schwartzman) que disfrutara, y yo intentaré hacer lo mismo".

El tenista sudamericano, de 1´98, prosiguió con su discurso humilde, como si ya se supiera derrotado antes de jugar. "Incluso desplegando mi mejor juego va a ser difícil ganarle. Al ser zurdo, encuentra muchos mejores ángulos para mi punto débil. Pero ha perdido dos partidos aquí. Tengo poco que perder, la fe la tengo", comentó.

Al final del partido ante el croata Marin Cilic, Del Potro no pudo evitar las lágrimas sobre la misma pista de la Lenglen. El jugador explicó los motivos: "Ha sido un desahogo por la tensión acumulada durante el partido. Para mí llegar a las semifinales de este torneo es muy importante. Hacía nueve años que no llegaba tan lejos aquí", afirmó, antes de recordar que "hace dos años me veía fuera del tenis, pero no sé porqué razón nunca me rendí y ahora disfruto mucho el presente. La semifinal de un Grand Slam es una gran noticia para mí", dijo, con su calvario de lesiones en su memoria.

Está convencido Del Potro que el cansancio no hará mella en él ni en Nadal porque sus respectivos partidos de cuartos han sido interrumpidos por la lluvia. "Físicamente estoy preparado para mañana (por hoy). Es verdad que jugaremos tres días seguidos, pero estoy bien y tengo tiempo para recuperarme. Tengo que dejarlo todo en la pista y no dejarme nada, sin poner en riesgo mi salud, que es lo prioritario para mí", comentó.

Respecto a su partido ante Cilic reconoció que el jueves, antes de que el encuentro se viera interrumpido por la lluvia, no le hizo "tanto daño como hoy (por ayer). Sentía que estaba más cómodo que él en la pista. Ha sido un partido parejo y en el último juego erró tres reveses seguidos que han sido determinantes", concluyó el gigante argentino.