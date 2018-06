Iberostar deja de ser patrocinador principal del Palma de LEB Oro

El Bahía San Agustín continuará, si no se produce una "hecatombe", en LEB Oro a pesar de que el presidente del club, Guillem Boscana, anunció ayer en rueda de prensa que no seguirá Iberostar como patrocinador principal del primer equipo. A pesar de la mala noticia, el dirigente del Palma se muestra ambicioso tanto a nivel económico como deportivo en busca de un proyecto que pueda aspirar a ascender a la Liga Endesa.

Una vez recibida la contestación negativa de Iberostar, el club ya trabaja en busca de un sustituto como patrocinador principal y se negocia ya con "cuatro vías" distintas para ocupar este hueco. "Es una noticia que no esperábamos porque yo estaba convencido que aunque no hemos conseguido lo que esperábamos el retorno del equipo ha sido bestial. Iberostar no lo ha visto así y nos ha comunicado su decisión de no continuar con el proyecto. Es un palo muy grande porque era una marca que daba mucho prestigio y publicamente les damos las gracias por el empujón del año pasado. Estoy convencido que conseguiremos otro espónsor principal similar, hay buen 'feeling'. Si no hay una hecatombe muy grande para que no salgamos en LEB Oro, estoy seguro que haremos un equipo mejor que el de este año. Si no salimos en LEB Oro no saldremos en Plata", analizó.



Jordi Mulet y Tomeu Verger



En el ámbito institucional, el Bahía San Agustín presentó noticias en el acto de ayer. Jordi Mulet se incorpora a la estructura del club como director general y el exjugador del Real Mallorca, Tomeu Verger, lo hará como asesor del presidente. Con estas incorporaciones el conjunto mallorquín pretende aumentar su capacidad de encontrar empresas patrocinadoras y sumar gente para sacar adelante un proyecto lo más ambicioso posible. "Será un proyecto ambicioso que luchará y aspirará por todo. Les dije que esta son nuestras intenciones", manifestó Boscana.