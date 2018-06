El Real Madrid, con ocho puntos de Rudy, supera al Gran Canaria y se acerca a la final

El Real Madrid , con ocho puntos del mallorquín Rudy Fernández, superó (92-83) de nuevo al Herbalife Gran Canaria ayer en el WiZink Center, un 2-0 en el 'Playoff' de semifinales que deja a los blancos a una victoria de acceder a su séptima fina seguida de Liga Endesa, después de un segundo asalto encarrilado entre el tercer y último cuarto con un parcial de 18-2. Los de Pablo Laso tuvieron que sacar repertorio ante un rival aún con hambre pese a no tener ya cuentas pendientes con la temporada. Los de la isla buscaron dejar abierta la gesta ante el campeón de Europa, pero tendrán ya que apelar a la épica a partir del jueves en el Gran Canaria Arena. El Madrid sigue sin dejar prisioneros. Parece que no, pero sí. El Real Madrid tiene calidad a demanda y el 'Granca' lo sufrió por segunda vez en 48 horas. Esta vez los amarillos cuidaron los detalles y anotaron con buen ritmo, pero a todo encontraron respuesta los de Laso. Al descanso, con cinco triples en tres minutos (52-50) y en el último parcial para sentenciar con el ritmo de gusta en el Palacio. Doncic (14 puntos y 20 de valoración) y Gustavo Ayón (12 y 20), que no pudo jugar el domingo, fueron los mejores.