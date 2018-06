El motociclismo recuerda a Luis Salom

La segunda edición de la Ruta Memorial Luis Salom congregó ayer a un gran número de moteros mallorquines que quisieron recordar de esta forma al piloto fallecido hace dos años en el circuito de Montmeló, en una jornada que se inició desde la calle situada junto al Palau de Congressos, que el Ajuntament de Palma dedicó al deportista palmesano, hace ahora un año.

Pese a que la lluvia intentó deslucir la concentración, los pilotos iniciaron pasadas las 10.30 horas la ruta que, en un principio tenía que llegar hasta el monasterio de Lluc y acabar con una gran comida de compañerismo en Les Cases de Son Sant Martí en Ca'n Picafort.

El mal tiempo, la fuerte lluvia y el viento hicieron cambiar el planning de la ruta y los organizadores de la misma decidieron que la caravana de motoristas iniciaran la marcha con rumbo al circuito de Llucmajor. Al mediodía celebraron todos juntos una comida en el Hipódromo de Son Pardo. Mallorca no fue el único punto en el que se recordó a Luis Salom.

En Mugello, en donde ayer se disputó el Gran Premio de Italia, fueron varios los pilotos del Mundial de Motociclismo que le dedicaron sus triunfos o podios a Salom, entre ellos no faltó el mallorquín Joan Mir. "Esta vez lo he dado todo, estoy contentísimo. Quiero dedicar esto a Luis -Salom-, que hace dos años que no está con nosotros y que se le recuerda. Este podio, aunque sepa a poco, es para él", concluyó su paisano y amigo en las pistas.