Mir se abona al podio de Moto2

Lo volvió a hacer. Joan Mir volvió a subirse al podio y lo hizo de forma consecutiva. Tras cosechar un tercer puesto hace quince días en Le Mans, el mallorquín subió nuevamente a un podio en Mugello. El palmesano, que en la última vuelta ganó la partida al líder del Mundial, Francesco Pecco Bagnaia, ya es quinto en la clasificación general de Moto2 y se encuentra a solo 14 puntos de su compañero de equipo Álex Márquez. El portugués Miguel Oliveira frenó las aspiraciones de Lorenzo Baldasarri y se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Italia de Moto2. El italiano Francesco Bagnaia, que acabó la carrera en cuarta posición, continúa líder del Mundial con 111 puntos.

Tras su tercer puesto en el Gran Premio de Italia, Mir no quiso ponerse "presión extra" sobre sus opciones en el campeonato, ya que "sin presión" ha logrado establecerse entre los "pilotos top".

"Hemos quedado delante del líder del Mundial. No me quiero poner una presión extra; sin presión, he llegado hasta aquí, estoy en el podio. Mi objetivo es luchar con los pilotos de delante todas las carreras. Si esto es así, igual sí", señaló sobre sus posibilidades de luchar por el campeonato. Además, el balear destacó la mejora del equipo. "Es Austin ya enseñamos un poco las cartas y en Le Mans estuvimos entre los cinco primeros y aquí más cerca. Estamos ya con los pilotos top. Llegar no es fácil, pero mantenerse es todavía más complicado", subrayó.

"Estoy muy contento, pero es una pena que a mitad de carrera no haya tenido tan buenas sensaciones y me haya distanciado un poco, aunque luego las he recuperado. A ver si podemos trabajar un poco para que en Barcelona podamos estar más cerca", añadió el palmesano.