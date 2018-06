Mariona Caldentey da la Copa de la Reina al Barcelona en la prórroga

A ocho segundos de que se cumpliera el añadido de la segunda parte de la prórroga en la final de la Copa de la Reina apareció Mariona Caldentey. La mallorquina, formada durante varios años en el Collerense, consiguió llevar el balón al fondo de las mallas, ante el delirio de sus compañeras, el equipo técnico y el público. Un gol que concedía a su equipo, el Barcelona, su sexta Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. Un gol que reivindicaba muchas cosas.

No ha sido un año fácil para la futbolista mallorquina. Caldentey sufrió el pasado noviembre una lesión que le apartó de los terrenos de juego durante cuatro largos meses. La futbolista vio cómo el pasado 15 de noviembre se le quedaba la rodilla izquierda trabada sobre el césped al recibir una entrada de una rival, lo que provocó que su articulación hiciera un movimiento antinatural. Caldentey sufrió un esguince del ligamento colateral externo en su rodilla.

Esa dichosa lesión provocó que Mariona se perdiera el envite que la Selección Española disputó en Son Moix, ante su gente, contra Austria. Fue un palo duro para la balear que afrontó la recuperación como mejor pudo y apuró los tiempos para regresar a los terrenos de juego. El pasado 25 de marzo volvió a vestirse de corto para ayudar a su equipo en el tramo final de la temporada.

Pese a no haber podido conquistar la Liga con el Barça, trofeo que este año se adjudicó el Atlético de Madrid, su gol este pasado sábado en el minuto 122 resultó crucial para evitar la lotería de los penaltis en toda una final de la Copa de la Reina. "Cuando recibí ese último balón, no pensé en nada, casi no me llegaba la sangre a la cabeza, solo vi la pelota ahí y supe que tenía que acabar la jugada como fuera. El equipo se lo merecía", reconoció emocionada la mallorquina tras finalizar el partido. Ahora llega su merecido descanso y el de su compañera de filas, la también mallorquina Patricia Guijarro. Es tiempo para regresar a su isla y disfrutar.