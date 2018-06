Fortunato Dream no disputará el ´Gran Premi de Manacor´

La retirada hoy de, y supara disputar el próximo domingo el, han marcado y añadido importantes dosis de morbo al sorteo de dorsales en el Hipòdrom de Manacor para la clásica de la Gran Diada del

Y es que se trata del discutido y polémico segundo clasificado en el 'Gran Premi Nacional', que quedó exento de superar el control antidopaje el 20 de mayo, pese a sangrar visiblemente por la boca, ofrecer evidentes muestras de malestar físico y superar vario tramos con un estilo de trote incorrecto. Un auténtico escándalo que marcó los días posteriores al gran éxito de Fibló de Font, con Joan Bauzá.

Tras la baja de Fortunato Dream, apenas nueve aspirantes han entrado en el sorteo de dorsales. Un reparto que ha beneficiado especialmente a Fibló de Font, el vencedor del 'Gran Premi Nacional', al que se le ha adjudicado el número 2. Por su parte, la yegua Fenomenal, que conduce y entrena Toni Valls, como ya le ocurrió ante la gran clásica del Hipòdrom Son Pardo, la fortuna le ha vuelto a ofrecer el número uno.



Dorsales para el '62è Gran Premi de Manacor'

1. FENOMENAL (A. Valls)

2. FIBLÓ DE FONT (J. Bauzá)

3. FAR WEST VX (A. Riera B)

4. FANTÀSTIC BS (F. Bennásar)

5. FLAMENCA DE FONT (M. Mestre)

6. FREIXENET POCKET (J.C. Rotger)

7. FOR YOU (J. Forteza)

8. FRIT DE FONT (J.A. Riera)

9. FUCK ME I'M FAMOUS (J. Riera S)

La inscrita en el 'Gran Premi de Manacor' que sí ha competido hoy en el Municipal ha sido Flamenca de Font, con Miquel Mestre, asegurando su correcta puesta en acción tras el autostart, sin importarle ceder terreno. Un importante espacio que posteriormente ha reducido poco a poco, hasta entrar en la lucha por las plazas de podio a lo largo de la recta de meta. Un objetivo que se le ha resistido por muy poco, debiéndose conformarse con la cuarta plaza de la quinta carrera, pero dejando "muy buenas sensaciones".

En el plano deportivo, al margen de la baja de Fortunato Dream en el 'Premi Es Caminer.com' , la reunión del Hipòdrom de Manacor se ha distinguido por la victoria en su prueba estelar del caballo francés Volcan de Belaise, dirigido por Toni Riera 'Prim'.

Y a nivel de conductores ha destacado Joan Fluxá, con dos victorias a las riendas de Ritz du Bocage y Esquitx d'Odín, así como por su segunda plaza con el veterano Vandos.

PREMI DALIUS

1ª Carrera, 2.050 m/A. (500 euros)

1. ELGIERS WEST (M. Riera B) 1:21'2

2. Dalila Sinia (G. Riera) 1:21'2

3. Fee Mauritius (A.J. Arocas) 1:21'3

4. Dali Ceba (W. di Lorenzo) 1:21'3

5. Francina JS (B. Mascaró) 1:21'4

PREMI HARICOT DES GROIX

2ª Carrera, 2.050 m/A. (1.100 euros)

1. RITZ DU BOCAGE (J. Fluxá) 1:16'3

2. Set et Match (J. Riera S) 1:16'5

3. Roc de Cossio (B. Riutort) 1:16'6

4. Vaeva Pride (A. Riera B) 1:16'6

5. Titan du Ferron (B. Mascaró) 1:16'9

PREMI ESPERIT DES PLA

3ª Carrera, 2.050 m/A. (600 euros)

1. ESQUITX D'ODIN (J. Fluxá) 1:18'4

2. Ever Dos (P. Estelrich) 1:18'5

3. Elite de sa Cova (M. Mestre) 1:18'7

4. Dolar HM (P. Sebastiá E) 1:18'8

5. Critsirenou BR (Jme. Bassa) 1:19'2

PREMI DONNABELLA

4ª Carrera, 2.050 m/A. (700 euros)

1. CAMELOT SILVA (J. Bauzá) 1:18'7

2. Com Vulguis VX (A. Riera B) 1:18'8

3. Berlín Jet (J. Nadal B) 1:18'9

4. Farruquito by Night (M. Mestre) 1:19'0

5. Enigma de Ladil (S. Pocoví) 1:19'1

PREMI JABATO D'ESCAFI

5ª Carrera, 2.050 m/A. (800 euros)

1. CAMPOS POWER (D. Oliver) 1:18'7

2. Ell de Castellet (A. Tur) 1:19'0

3. Carbó Grandchamp (A. M. Costa) 1:19'1

4. Flamenca de Font (M. Mestre) 1:19'1

5. Cristian de Font (A. Gómez F) 1:19'2

PREMI ES CAMINER.COM

6ª Carrera, 2.050 m/A. (1.200 euros)

1. AS D'ORO (S. Pocoví) 1:17'5

2. Vandos (J. Fluxá) 1:17'5

3. Brillant de Foc (U. Wieland) 1:17'6

4. Buzzing Buzzard (M. Mestre) 1:17'7

5. Capritxos (A. Valls) 1:17'8

PREMI CLUB D'AMATEURS

7ª Carrera, 2.050 m/A. (600 euros)

1. DON'T STOP DU METZ (Jme. Vaquer) 1:17'4

2. Aurel Saint Juvin (F. Servera) 1:17'4

3. Veneno (J.A. García) 1:18'0

4. Douchka mabon (F. Andreu) 1:18'1

5. Big Top Gabinlea (S. Pocoví) 1:18'3

PREMI AGEN-LA GARENNE

8ª Carrera, 2.700 m/A. (2.000 euros)

1. VOLCAN DE BELAISE (A. Riera B) 1:17'0

2. Ultra d'Eb (M. Riera B) 1:17'2

3. Tom DJO (M. Serra) 1:17'3

4. Vallner (G. Riera) 1:17'7

5. Reflet d'Or (B. Mascaró) 1:17'7