Fibló de Font disputará el ´Gran Premi de Manacor´

A las 13:00 horas de hoy debe quedar configurada de forma negativa la nómina de participantes en el 'Gran Premi de Manacor -Critèrium dels 3 Anys'. Una clásica que se disputará el domingo 10 de junio en el Hipòdrom de Manacor, con la oferta de 18.000 euros en premios a repartir.

De forma provisional, la lista de inscritos para disputar la clásica presentaba ayer 14 altas, con dos de ellos en calidad de reservas. Ese es el caso de For You, con la monta declarada de Jaume Forteza, y Fee Mauritius. Por su parte, Miquel Mestre confirmó ayer su decisión de retirar hoy a Farruquito by Night, para disputar el 'Premi Artà'. La misma intención que admite albergar Jaume Morro para Flamenc de Font.

El que está confirmado que disputará el 'Gran Premi de Manacor' es el campeón nacional Fibló de Font, de nuevo dirigido por Joan Bauzá. "Está muy bien, incluso mejor que cuando ganó el Gran Premi Nacional", explicó ayer Miquel Mestre sobre el momento de forma y salud del hermano de Estelada de Font.

También está decidido que disputen la prueba estelar del gran fin de semana de carreras de Manacor las yeguas Fenomenal, con Toni Valls, y Flamenca de Font, con Miquel Mestre. Lo mismo que ocurre con Frit de Font, que ya presenta declarada la monta de Joan Toni Riera, aunque tiene difícil partir desde la primera línea de salida tras el autostart. Una seria ventaja en la mayoría de ocasiones en la pista del Municipal.

Otro caballo que aparece inscrito tanto en el 'Gran Premi de Manacor' como en el 'Premi Artà' es Far West VX. Y en ambas pruebas con la monta declarada del conductor y entrenador profesional Toni Riera 'Prim'.

Al igual que ocurre con la mayoría de los 14 inscritos, tres de los candidatos a luchar por las plazas de podio en el 'Gran Premi de Manacor' seguían a última hora de ayer sin monta declarada, con lo que hasta el mediodía de hoy no se conocerá si finalmente disputan una clásica cuya primera edición se remonta a 1957. Ese es el caso de Fortunato Dream, Fantàstic BS y Futur de Ladil.

Como es habitual, la prueba se disputará sobre una distancia de 2.375 metros. Un recorrido de notable exigencia.