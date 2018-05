Ensayos en el Municipal

En dos de las ocho carreras de caballos al trote enganchado de la reunión de mañana, sábado, del Hipòdrom de Manacor, destaca el concurso de elementos que el domingo 10 de junio disputarán el 'Gran Premi de Manacor'. Se trata de Flamenca de Font y Fortunato Dream, cuarta y segundo clasificado, respectivamente, en el 'Gran Premi Nacional'.

La complicada y temperamental Flamenca de Font, dirigida por Miquel Mestre, competirá coincidiendo con la quinta carrera, el 'Premi Jabato d'Escafi'. Una prueba que se lanzará a las 17:55 horas y en la que la hija de From Above, arrancando en segunda línea, no tendrá nada fácil remontar. Especialmente por la calidad que atesoran rivales suyos de la entidad de Cuba Libre, con Jeroni Fuster; Ell de Castellet, con Toni Tur; o Copeo de Llevant, dirigido por Toni Frontera.

El caso de Fortunato Dream, con Toni Frontera a sus riendas, presenta muchas similitudes al de Flamenca de Font y habrá que ver si el potro criado por Toni Hernández y Jean Pierre Dubois es capaz de superar los vericuetos de las cerradas curvas de la pequeña pista de Manacor sin dar motivos a su distanciamiento o sin perder el paso. Sin duda, la clave de su concurso en una carrera con un alto nivel de exigencia. Especialmente si se atiende a la calidad y madurez que atesoran numerosos de sus protagonistas. Virtudes que distinguen a elementos como Drac Màgic, bajo el mando de Mateu Riera; el veterano Vikingo Júnior, con Guillem Riera; o el talentoso Buzzing Buzzard, bajo el mando de Miquel Mestre.



Torneo de los franceses

La reunión de mañana de Manacor se clausurará con la disputa de su carrera con mayor dotación en premios. Ese es el caso de la prueba reservada en exclusiva para elementos de raza francesa. Un 'Premi Agen-Le Garenne' que repartirá 2.000 euros.