Munar planta cara a Djokovic

Jaume Antoni Munar se despidió ayer del torneo de Roland Garros tras perder ante el serbio Novak Djokovic , ex número uno del mundo y campeón en París en 2016, por 7/6(1), 6/4 y 6/4 en dos horas y siete minutos. El mallorquín ha acabado su andadura en el grande de tierra con la cara muy alta, clasificándose de la previa y ganando su primer partido en un torneo de Grand Slam ante David Ferrer en primera ronda.

No fue un partido fácil para Djokovic, y esa es la mejor conclusión que debe extraer Munar. Le plantó cara a todo un exnúmero uno, uno de los mejores tenistas de la historia. Así se vio en el primer set, que el serbio solo fue capaz de adjudicárselo en la muerte súbita. En el desempate se impuso la veteranía de Djokovic, que únicamente dejó que su rival lograra solo un punto. En el segundo, el tenista de Santanyí batalló hasta que perdió su servicio, determinante en la resolución del set. Y en el tercero se repitió la historia. Tuvo momentos de descaro el pupilo de la academia de Nadal, de 21 años, pero demostró que todavía tiene mucho camino que recorrer para afrontar un monumento como Djokovic, aunque atraviese zona de turbulencias.

Munar, entrenado por Tomeu Salvà, y que entrena en la Rafa Nadal Academy, abandona París con muy buenas sensaciones. Se ha demostrado a sí mismo, si no lo tenía claro ya, que tiene nivel para competir con los mejores. En la víspera, Rafel Nadal, que hoy se enfrenta al argentino Guido Pella en segunda ronda, ya vaticinó la victoria de Djokovic, pero dijo que Munar debía tomarse el partido y su paso por Roland Garros como una lección para el futuro. Con 21 años, su meta esta temporada es meterse definitivamente entre los cien mejores del circuito, lo que debe ser el primer paso para dar el salto a cotas mayores.

Djokovic elogió la combatividad de Munar: "No le había visto jugar mucho, pero sé que Nadal es su mentor, que se entrena en su escuela, por lo que estaba obviamente preparado para el partido. Es luchador y logra devolver muchas bolas", dijo 'Nole', quien se medirá en tercera ronda con el castellonense Roberto Bautista Augut. "Hay que elogiar su combatividad y buen juego. Yo he tenido algunos altibajos y no estoy realmente satisfecho por mi rendimiento. He jugado bien en los momentos clave para ganar el partido. Espero ir mejorando", analizó. El serbio aseveró que no se resintió de la lesión en el codo que le tuvo apartado del circuito durante varios meses. El serbio va recuperando la confianza, aunque todavía está lejos del tenista que ganó sobre la tierra batida de París en 2016, su última victoria antes de iniciar su descenso a los infiernos. "Todo el mundo sabe que no estoy en mi mejor momento, pero esto no ha hecho más que comenzar, aquí están los mejores del mundo y yo voy a intentar crecer y dar lo mejor", afirmó. Bautista se medirá por octava vez contra el serbio, a quien solo ha ganado en una ocasión, en Shangai de 2016.