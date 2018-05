Vallori: "Soy honesto y creo que aún puedo aportar, estoy con ganas"

El Atlético Baleares escenificó ayer la continuidad, por una temporada más, de dos de sus jugadores más importantes, Guillem Vallori y Biel Guasp . Dos futbolistas mallorquines que de nuevo tendrán que dar consistencia a la estructura defensiva del equipo dirigido por el técnico vasco Manix Mandiola.

"Al principio de temporada había otras circunstancias, han pasado otras cosas que me han hecho cambiar de opinión y tener ganas de continuar", explicó Vallori, quien hace unos tres meses estaba más cerca de colgar las botas que de seguir en activo. "La gente que me conoce sabe que me gusta estar en equipos muchos años, no ir cambiando" , indicó el central, que añadió: "Agradezco por parte del club su compromiso y estoy contento de que el entrenador siga" .

"Soy honesto y creo que aún puedo aportar, estoy con ganas de empezar el nuevo proyecto", aseguró Vallori, de 36 años, que concluyó: "Se ha sufrido mucho este año, el pasado fue mejor con el playoff. Ahora toca cambiar el chip y darlo todo para cambiar la dinámica. Seguro que corregiremos lo que no hemos hecho bien".

Por su parte, Biel Guasp señaló que también tenía muy clara su continuidad como jugador del Atlético Baleares: "La verdad es que tenía muy claro quedarme, porque me siento muy querido tanto por parte del club como de la afición, ya forma parte de mi vida futbolística. Es un club donde la afición te apoya y te hace sentir a gusto" .

Por último, el director deportivo Patrick Messow explicó que el club no tenía dudas sobre su continuidad: "Desde el principio han sido jugadores importantes y claves, y para nosotros estaba claro que queríamos renovarlos" .

"Biel [Guasp] lleva seis temporadas y Vallori será la tercera. Eso dice mucho de su compromiso con el club y viceversa. Estamos contentos porque los jugadores de casa como ellos se queden. Trabajamos en más renovaciones y esta semana o la que viene tendremos más noticias", concluyó.