Sófbol, pasión por el deporte

El sófbol es un deporte muy practicado en la República Dominicana. Muchos jugadores de beisbol, deporte rey en ese país, pasan al sófbol con el paso de los años. El Club Deportivo de Beisbol y Sófbol Balear reúne cada fin de semana a decenas de personas en el antiguo campo de fútbol de la unión para disfrutar de su afición favorita y compartir su pasión por este deporte.

creció jugando a sófbol en República Dominicana. Cuando llegó en 1993 a Mallorca, sintió la necesidad de traer ese maravilloso deporte a la isla. A día de hoy es el presidente deldonde decenas de jugadores practican su actividad favorita cada fin de semana en el antiguo campo de fútbol de La Unión.

El sófbol es un deporte muy parecido al beisbol, la principal diferencia es que sucampo es más pequeño y que la pelota que se tiene que batear es más grande. "Que la pelota sea más grande y el campo más pequeño facilita que muchos jugadores de beisbol se pasen al sófbol cuando llegan a una determinada edad. Es uno de los deportes más practicados en nuestro país", afirma Luis.

Enrique Guillen es un claro ejemplo de esta transición entre estos dos deportes. En la República Dominicana llegó a ser casi jugador profesional de beisbol. "Desde los 10 años llevo en este mundo. Es muy común empezar en el beisbol, ya que es el deporte rey en nuestro país, y terminar en el sófbol. Ahora intentamos que la gente empiece a jugar directamente a sófbol, es un deporte muy divertido".

En el antiguo campo de La Unión juegan tres equipos, Cardenales, Son Oliva y Gigantes. Las tres plantillas comparten campo, partidos e incluso comidas. "Nos llevamos muy bien entre todos nosotros, somos una familia. Venimos para quitarnos el estrés de la semana y porque amamos este deporte. Algunas veces nos quedamos a comer después de los partidos", asegura el presidente del Club Deportivo de Beisbol y Sófbol Balear.

Este club se puede mantener gracias a las mensualidades que pagan todos los jugadores. "Todos los jugadores pagan 20 euros al mes. Tenemos que mantener todo nosotros porque solo unos pequeños empresarios nos ayudan.Próximamente tenemos que arreglar las redes de seguridad de una zona del campo y nos costará 3.500 euros, eso es mucho dinero para nosotros", lamenta Luis.

"Las instituciones no nos echan una mano. Es complicado mantener esto con el dinero de nuestro bolsillo. Me cuesta entender el por qué no quieren apoyarnos, quizás sea porque es un deporte que no les parezca interesante o simplemente sea por desconocimiento. Hacemos un trabajo social muy bueno ayudando a que las personas encuentren un deporte en el que distraerse y tengan una vida más saludable", afirma García mientras asegura que si se dedicasen al fútbol o al baloncesto encontrarían ingresos con más facilidad.

Pese a las dificultades que el Club Deportivo de Beisbol y Sófbol Balear encuentra en su día a día están a un paso de lograr federarse, algo muy importante para ellos. "Necesitábamos tener cinco equipos para poder federarnos. También necesitábamos que todos los equipos tuvieran un año mínimo de vida. En 2019 el Son Oliva lo tendrá y ya cumpliremos todos los requisitos".

Luis García quiere que este deporte crezca cada día más y por eso anima a todas las personas que sienten curiosidad por esta disciplina a ir un día a su club para ver algún partido o incluso a apuntarse al equipo. "Cualquier persona puede formar parte de nuestra familia. Solo necesitamos que vengan a inscribirse con su DNI y le damos de alta. Cuanta más gente mejor".