Munar reta a Djokovic

Nadie le ha regalado nada. Jaume Munar ha adquirido por méritos propios el privilegio de poder enfrentarse hoy a Novak Djokovic en Roland Garros. El joven jugador de 21 años llega al partido más importante de su carrera tras superar una dura fase previa y remontarle dos sets al experimentado David Ferrer antes de alcanzar esta segunda ronda. Verse las caras ante el serbio, a pesar de que no está en su mejor momento de los últimos años, es un premio a la trayectoria ascendente de un Munar que ha dado un salto de calidad desde que arrancó la temporada."Es la confirmación de que he dado un paso adelante", confesaba un exultante Munar tras batallar más de cuatro horas con Ferrer en el abierto francés. La primera victoria en un Grand Slam le exigió explotar su fortaleza mental para levantar dos sets en contra. El tenista de la Rafa Nadal Academy apuntó que "en Australia me faltó físico y cabeza para afrontar un partido al mejor de cinco sets" y matizó que, desde entonces, también ha trabajado "el aspecto de resistencia psicológica para entrar a la pista pensando que puedo necesitar seis horas para ganar". Precisamente también tuvo palabras para destacar a su entrenador Tomeu Salvà como "fundamental" a la hora de redirigirle después de regresar de su etapa en Barcelona.

Munar vivirá un sueño que trata de llevar con normalidad al afirmar que ya se siente "un tenista profesional que ya se gana la vida con su hobby". Aunque sin olvidar sus orígenes, se sigue considerando "un chico normal de Santanyí, muy familiar y consciente que para lograr tus objetivos en la vida hay que esforzarse". El mallorquín, que en su etapa junior fue finalista individual y campeón en dobles en París, recuerda con nostalgia que entonces "venía aquí simplemente a jugar al tenis y ahora tenemos un objetivo que perseguir y por el cual trabajamos muy duro cada día".

Si hay alguien que conoce bien a ambos contendientes es el número uno del mundo. Nadal se ha enfrentado más de cincuenta veces a Djokovic y ha seguido las evoluciones de Munar desde muy joven. El zurdo de Manacor reconoce que el pupilo de su academia debe "ser realista y asumir que tiene opciones casi nulas y, a partir de ahí, jugar valiente", además de "intentar hacer cosas que habitualmente no haces para tratar de sorprender a tu rival".

Preguntado por si estará en la pista como espectador, el vigente campeón de Roland Garros explicó que lo verá por televisión "para no alterar mi jornada de descanso en un torneo tan importante para mí".