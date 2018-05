Hamza: "Soy ambicioso y quiero luchar por cosas importantes"

"Era el momento de aspirar a otro tipo de cosas, porque este club ha crecido muchísimo y puede aspirar a todo", explicó ayer Hamza. El primer refuerzo del Palma Futsal para la temporada 2018-19 destiló ambición en su presentación con el equipo mallorquín de la Primera División del fútbol sala nacional: "Creo que aquí puedo ganar títulos porque sino no vendría. Es mi filosofía".

"Desde la humildad, el trabajo el día a día marcará dónde vamos a estar... pero vengo a un club, un equipo, muy ambicioso y que no tiene miedo a luchar por ese tipo de cosas", afirmó el ceutí, que procede del Aspil Vidal Ribera Navarra. "He seguido todo el cambio del club desde que empezó en Manacor y el crecimiento que ha tenido, no solo a nivel deportivo sino también a nivel social; lo he seguido muy de cerca y era el momento tanto profesional como personalmente de dar el paso", aseveró el ala, que ha firmado por dos temporadas y una tercera opcional.

"Los jugadores que hay, el entrenador y todo lo que forma esto hace que sea uno de los mejores clubes de la LNFS y del mundo porque vemos el número de socios, la repercusión y eso llama la atención a los jugadores", agregó el jugador. "Les quiero agradecer esta oportunidad, por interesarse en mí desde el primer momento; desde que empecé a jugar siempre estuvo interesado en mí y ahora era el momento", añadió.

"Pensaba que era un proyecto que iba hacia adelante, por los jugadores que hay y que pueden venir; ya solo por eso es un paso deportivamente. Quiero crecer día a día, soy ambicioso, quiero luchar por cosas importantes y creo que he venido al club perfecto", indicó.

"Soy un jugador que me adapto a todo. Soy más ala, me siento más cómodo, pero puedo jugar de cierre, caer de pívot... El entrenador decidirá el rol, pero me puedo adaptar a lo que necesite el equipo cada momento", explicó el jugador, que espera aportar su espíritu de sacrificio: "Quieren tener un plus de competitividad. Tienen un equipazo y era difícil estar siempre a un muy alto nivel, el de los últimos años; tenían el listón muy marcado y creo que ha sido un año de transición".

Sobre el entrenador y sus nuevos compañeros, Hamza afirmó: "Vadillo ha tenido una carrera buena y seguro que voy a aprender mucho con él. He coincidido con Barrón y Quintela, con Eloy, Joselito, tengo relación con varios jugadores del vestuario y esa afinidad es buena en la pista".