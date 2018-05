Indignación en el Felanitx por el viaje a Ceuta que organizó la RFEF

Indignación. Es la palabra que define el estado de ánimo de jugadores, técnicos y directivos del Felanitx a su regreso a Mallorca tras jugar la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División B en Ceuta. Y no precisamente por la eliminación. El viaje, organizado por la Federación Española, fue calificado de "calvario" y "odisea" por miembros de la expedición.

Según su presidente, Paco Rodríguez, "luego dicen que se preocupan por el fútbol humilde". El dirigente hacía esta declaración en el aeropuerto de Barcelona, en donde a mediodía esperaba que su vuelo hacia Palma no volviera a retrasarse. "El domingo por la noche pudimos colocar a cuatro jugadores en un vuelo. Otros han salido por la mañana, trece viajaremos a las tres, si no hay otro retraso, y los últimos estarán a las seis en Palma si todo va bien", decía ayer al mediodía.

El equipo se quedó tirado en Barcelona tras viajar desde Jerez, en un vuelo que salió con varias horas de retraso. "No culpo a Vueling, pero sí a quien ha organizado el viaje. No entiendo cómo al Ceuta le encontraron en solo cuatro días un vuelo de Andalucía a Mallorca y a nosotros, con casi quince días de tiempo, nos hayan obligado a hacer un transbordo en Barcelona", aseguró Rodríguez. "Muchos jugadores van a tener que presentar justificantes en sus trabajos por no haber podido presentarse el lunes", agregó.

Y no sólo ha sido la vuelta. "Ha sido todo el viaje. Nos concentraron en otra ciudad diferente [Algeciras] y luego vamos a Ceuta el mismo día del partido, y tuvimos que estar seis horas tirados por ahí, porque no teníamos hotel", recuerda el presidente del Felanitx, club que tuvo que asumir el gasto de pernoctar una segunda noche, ya que la RFEF paga a los equipos los traslados y una única noche de estancia.

"¿La Federación Española o la Balear? Sí, al final nos han llamado. Miquel Bestard –presidente de la Balear– se ha puesto en contacto conmigo, y casi estaba más molesto porque haya salido publicado –en la web de DIARIO de MALLORCA se informó el domingo por la noche de que el Felanitx se había quedado sin vuelo de regreso a Palma–. A Luis Rubiales [elegido hace unos días presidente de la RFEF] solo le deseo que lo haga bien, pero le queda trabajo", indicó el presidente.



"A ver si hacen limpieza"

"A ver si él y Bestard, como su vicepresidente, hacen un poco de limpieza y organizan la Federación", concluyó Paco Rodríguez, indignado con la odisea que ha sufrido un Felanitx que se estrenaba en una fase de ascenso.